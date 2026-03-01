Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Egyre feszültebb a helyzet a Hormuzi-szorosban: ebből nagy baj lehet!

Látta?

Orbán Viktor üzent Von der Leyenéknek! – ezt a videót mindenkinek látnia kell!

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Vasas gól nélküli döntetlent játszott Tiszakécskén a labdarúgó NB II 20. fordulójának vasárnapi fordulójában. A botlás ellenére a Vasas továbbra is magabiztosan tartja előnyét az NB II tabelláján a harmadik Kecskemét előtt.

Az angyalföldiekre nem várt könnyű mérkőzés, hiszen ősszel is csak egy hajrában szerzett góllal tudták legyőzni az NB II kilencedik helyén álló Tiszakécske csapatát

A Vasas botlott az NB II-ben
A Vasas botlott az NB II-ben
Fotó: vasasfc.hu

Őrzi feljutást érő helyét a Vasas az NB II-ben

Bár jobban kezdett a Vasas, a folytatásban felváltva forogtak veszélyben a kapuk, ám egyik csapat sem tudott szabályos gólt szerezni. A fordulás után Tóth Milán egymaga eldönthette volna a meccset, de ordító ziccerben hibázott, majd nem sokkal később a veszélyes fejesét védte bravúrral Eseri Desmond, aki éppen a Vasastól szerepel kölcsönben Tiszakécskén. A hajrában Tóth a forduló gólját szerezhette volna, ám ollózását védte a hazaiak kapusa.

A piros-kékek így továbbra is őrzik a második, feljutást érő helyüket, s hét pont az előnyük az NB II tabelláján a harmadik Kecskemét és negyedik Mezőkövesd előtt.

Az Ajka 2-1-re győzött a vendég Szentlőrinc ellen, ezzel négy vereség után diadalmaskodott ismét, a Szentlőrinc pedig maradt az utolsó.

A Kozármisleny hamar előnybe kerülhetett volna, azonban az ötödik percben Zamostny Balázs kihagyta a 11-est. A 34 éves játékos még az első félidőben kijavította hibáját, a hálóba talált, ezzel megszerezték a vezetést a hazaiak. A Szeged erre még tudott válaszolni, azonban a 74. percben emberhátrányba került - Vágó Leventét állították ki -, három perccel később pedig a győztes gólt is megszerezték a baranyaiak. A négy hete edzőváltáson átesett Tisza-partiaknak továbbra sem sikerül győzniük, immár nyolc mérkőzés óta nem nyertek, legutóbb tavaly novemberben a Budafok ellen győztek 4-0-ra - írja az MTI.

A BVSC Farkas Balázs két talalátával 3-1-es győzelmet aratott Karcagon, ezzel a tizenegyedik helyről a kilencedik lépett előre.

Labdarúgó NB II. (Merkantil Bank Liga) 20. forduló, eredmény:
Tiszakécskei LC-Vasas FC 0-0
FC Ajka-Szentlőrinc 2-1 (2-1)
gólszerzők: Csizmadia Z. (19.), Jelena (31.) illetve Mascoe (44.)

Karcagi SC - BVSC-Zugló 1-3 (1-1)
gólszerzők: Kohut (39.), illetve Törőcsik P. (34.) Farkas B. (60., 88.)

HR-Rent Kozármisleny - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2-1 (1-0)
gólszerzők: Zamostny (39.), Bakó (77.) illetve Novák (11-esből, 54.)
kiállítva: Vágó (Szeged, 74.)

  • Kapcsolódó cikkek:
A Honvéd megállíthatatlanul robog az NB I felé
Nekiment a biztonsági őröknek a feldühödött vendégszurkoló, most bíróságon az ügy
A Vidi gyönyörű góllal nyerte meg az NB II-es rangadót – videó
A Vasas egyre közelebb a feljutáshoz
Nyert a Vasas az NB II-ben, a Fradi után Vidi is kitömte a Csákvárt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!