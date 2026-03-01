Az angyalföldiekre nem várt könnyű mérkőzés, hiszen ősszel is csak egy hajrában szerzett góllal tudták legyőzni az NB II kilencedik helyén álló Tiszakécske csapatát.

A Vasas botlott az NB II-ben

Fotó: vasasfc.hu

Őrzi feljutást érő helyét a Vasas az NB II-ben

Bár jobban kezdett a Vasas, a folytatásban felváltva forogtak veszélyben a kapuk, ám egyik csapat sem tudott szabályos gólt szerezni. A fordulás után Tóth Milán egymaga eldönthette volna a meccset, de ordító ziccerben hibázott, majd nem sokkal később a veszélyes fejesét védte bravúrral Eseri Desmond, aki éppen a Vasastól szerepel kölcsönben Tiszakécskén. A hajrában Tóth a forduló gólját szerezhette volna, ám ollózását védte a hazaiak kapusa.

A piros-kékek így továbbra is őrzik a második, feljutást érő helyüket, s hét pont az előnyük az NB II tabelláján a harmadik Kecskemét és negyedik Mezőkövesd előtt.

Az Ajka 2-1-re győzött a vendég Szentlőrinc ellen, ezzel négy vereség után diadalmaskodott ismét, a Szentlőrinc pedig maradt az utolsó.

A Kozármisleny hamar előnybe kerülhetett volna, azonban az ötödik percben Zamostny Balázs kihagyta a 11-est. A 34 éves játékos még az első félidőben kijavította hibáját, a hálóba talált, ezzel megszerezték a vezetést a hazaiak. A Szeged erre még tudott válaszolni, azonban a 74. percben emberhátrányba került - Vágó Leventét állították ki -, három perccel később pedig a győztes gólt is megszerezték a baranyaiak. A négy hete edzőváltáson átesett Tisza-partiaknak továbbra sem sikerül győzniük, immár nyolc mérkőzés óta nem nyertek, legutóbb tavaly novemberben a Budafok ellen győztek 4-0-ra - írja az MTI.

A BVSC Farkas Balázs két talalátával 3-1-es győzelmet aratott Karcagon, ezzel a tizenegyedik helyről a kilencedik lépett előre.

Labdarúgó NB II. (Merkantil Bank Liga) 20. forduló, eredmény:

Tiszakécskei LC-Vasas FC 0-0

FC Ajka-Szentlőrinc 2-1 (2-1)

gólszerzők: Csizmadia Z. (19.), Jelena (31.) illetve Mascoe (44.)

Karcagi SC - BVSC-Zugló 1-3 (1-1)

gólszerzők: Kohut (39.), illetve Törőcsik P. (34.) Farkas B. (60., 88.)

HR-Rent Kozármisleny - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2-1 (1-0)

gólszerzők: Zamostny (39.), Bakó (77.) illetve Novák (11-esből, 54.)

kiállítva: Vágó (Szeged, 74.)