A legutóbbi fordulóban Tiszakécskén botló Vasas a labdarúgó NB II 21. fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésén a hetedik helyen álló Kozármislenyt fogadta.

Fél tucat góllal nyert az NB II-ben a Vasas

Fotó: Somogyi Daniel / vasasfc.hu

Továbbra is veretlen még idén a Vasas az NB II-ben

A második helyen álló angyalföldiek az első félidő végén hat, a második játékrész közepén nyolc perc alatt szereztek három gólt, így végül 6-0-s kiütéssel nyertek és immáron öt forduló óta veretlenek, sőt 450 perce nem kaptak gólt. A Vasas legutóbb 2023 novemberében aratott hasonló különbségű győzelmet, ugyancsak a másodosztályban az ETO FC Győrt intézte el.

Erős Gábor együttese így már hat meccs óta nem talált legyőzőre a másodosztályban, ahol hét ponttal előzi meg a harmadik Mezőkövesdet.

Lépeget a Videoton, a Békéscsaba megőrizte idei idegenbeli veretlenségét

Sorozatban ötödször nyert a Videoton FC Fehérvár, s míg az őszi szezon végén a 11. helyen szerénykedett, a Karcag elleni 2-0-s sikerrel a hatodikra lépett előre.

A Békéscsaba 3-0-ra nyert a Budafok vendégeként, ezzel megőrizte idei idegenbeli veretlenségét. Ebben az évben vendégként két győzelem és egy döntetlen a lila-fehérek mérlege, sőt 2024 augusztusa után most aratták a legnagyobb különbségű sikerüket a másodosztályban.

A két kieső helyen lévő csapat mérkőzésén nem bírt egymással a Szentlőrinc és a Soroksár. A gól nélküli első félidőt követően a vendégek vezetést szereztek ugyan, de a Szentlőrinc fordított, és a 95. percig őrizte is az előnyét, akkor azonban Lukács Dániel fejjel egyenlített – derüt ki az MTI tudósításából.

Merkantil Bank Liga NB II, 21. forduló:

Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 (0-1)

gólszerzők: Borvető (85.), illetve Merényi (27.), Szalai J. (90. - tizenegyesből)

Vasas FC - HR-Rent Kozármisleny 6-0 (3-0)

g.: Tóth M. (38.), Urblík (43., 73.), Németh B. (44.), Radó (78.), Banó-Szabó (81.)

Videoton FC Fehérvár-Karcagi SC 2-0 (1-0)

g.: Kocsis G. (25.), Németh D. (58.)

FC Ajka-Aqvital FC Csákvár 1-2 (1-2)

g.: Csizmadia (43.), illetve Somfalvi (3.), Bányai (13.)

Szentlőrinc-Soroksár SC 2-2 (0-0)

g.: Tollár (59.), Harsányi I. (70.), illetve Gálfi (56. - tizenegyesből), Lukács D. (95.)