A Torquay United vezetősége menesztette Paul Wotton menedzsert a gyenge eredmények miatt, és gyors megoldást keresett: ebben a helyzetben fordultak Neil Warnockhoz, aki két éve tanácsadóként már aktív szerepet vállalt a klubnál, így nem teljesen ismeretlen számára a csapat és az egyesület működése. Warnock rövid távon veszi át a gárda irányítását, hogy stabilizálja a helyzetet: a Torquay jelenleg a National League South mezőnyében, azaz a hetedik ligában szerepel és a feljutásért harcol.

Neil Warnock nem tud leállni az edzősködéssel

Fotó: MI News/NurPhoto/AFP

Neil Warnock ismét akcióban

Neil Warnock pályafutása rendkívüli: több mint 20 menedzseri megbízást töltött be négy évtized alatt különböző angol kluboknál, összesen nyolcszor juttatott fel csapatokat magasabb osztályba, ami rekordnak számít az angol labdarúgásban. Legemlékezetesebb sikereit olyan klubokkal érte el, mint a Sheffield United, a Queens Park Rangers, a Cardiff City vagy a Crystal Palace, és még a Premier League-ben is dolgozott hosszabb időszakokat.

Warnocknak már korábban is voltak visszatérései a nyugdíjból: 2023-ban ideiglenesen átvette a Huddersfield Town irányítását, majd 2024-ben a skót Aberdeen vezetőedzője volt egy rövid ideig.