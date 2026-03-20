Az 51-szeres válogatott világbajnok védő, Matthias Ginter élete egyik legjobb meccsét játszotta az Európa-liga nyolcaddöntőjének csütörtöki visszavájón, ugyanis amellett, hogy a védelem oszlopa volt, ő szerezte meg a vezetést a Freiburgnak, majd a 25. percben kiosztott egy gólpasszt is. A parádés teljesítmény ellenére nagyon csalódott volt a meccs után, mivel Julian Nagelsmann szövetségi kapitány nem hívta meg a német válogatott Svájc (március 27.) és Ghána (március 30.) elleni felkészülési mérkőzéseire, márpedig ez lesz a világbajnok előtt az utolsó összetartás. A 32 éves hátvéd a mérkőzés után nem is titkolta csalódottságát.

Matthias Ginter (j) 2023 óta nem lépett pályára a német válogatottban

A kegyveszetté vált világbajnok kiakadt, hogy nem kell a német válogatottba

„Természetesen csalódott vagyok. Nem hiszem, hogy a mai meccs előtt rosszul játszottam volna. Kedden beszéltünk telefonon, ami nem volt túl pozitív. Úgy tudom, a döntés még nem végleges, szóval meglátjuk. De a mellőzésem nem igazságtalan, hanem sportszerűtlen és egyben kiábrándító is” – mondta a kiváló formában lévő rutinos védő, aki ebben a szezonban már három gólt és öt gólpasszt szerzett.

Ginter hangsúlyozta, hogy elfogadja a döntést, még akkor is, ha nehéz a számára, és továbbra is azért fog dolgozni, hogy a világbajnokságon ott lehessen – habár még egyetlen mérkőzést sem játszott a nemzeti együttesben Nagelsmann irányítása alatt.

Ginter kifakadására Nagelsmann is reagált. A szövetségi kapitány elismerte, hogy Ginter jó szezont fut, de hangsúlyozta, hogy nem tud mindenkit behívni, de szeretné folyamatosan rotálni a keretet. A Bayern München korábbi edzője hozzátette, a válogatott kapuja továbbra is nyitva áll Ginter előtt.