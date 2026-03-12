Live
Ilyet sem gyakran hallani. Újra felkapták a fejüket a szurkolók, miután Neymar ismét kihagyott egy mérkőzést március 11. környékén – azon a napon, amikor a húga, Rafaella Santos a születésnapját ünnepli. A brazil sztár ezúttal a Santos FC keddi bajnokiján nem lépett pályára a Mirassol FC elleni döntetlen során, így az elmúlt 12 évben már a 11. alkalommal hagyta ki a mérkőzését ezen a napon vagy ennek a napnak a közvetlen közelében.

Neymar ismét kihagyta a meccset a húga születésnapján: immár tizenegyedszer 12 év alatt, ami nagy botrányt kavart a szurkolók körében.

Neymar megint sérültet jelentett a húga születésnapján
Neymar megint sérültet jelentett a húga születésnapján
Fotó: MAURICIO DE SOUZA / AGIF

Direkt csinálja ezt Neymar?

A klub a találkozó előtt elvégzett vizsgálatok után döntött úgy, pihenteti a 34 éves támadót. A döntést elővigyázatosságként jellemezték, mivel Neymar egy sérülésből való visszatérés után még nem teljesen terhelhető. A hírek szerint nem szenvedett komolyabb sérülést, egyszerűen a felépülését próbálják óvatosan kezelni.

A különös egybeesés azonban már évek óta gyanút kelt a szurkolók körében, akik rendszeresen felvetik, hogy Neymar feltűnően gyakran hiányzik a pályáról március közepén. Bár semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy szándékosan hagyná ki a meccseket, a statisztika sokakat elgondolkodtat.

A testvérek köztudottan rendkívül szoros kapcsolatban állnak egymással. Neymar a húga arcát tetováltatta a karjára, míg Rafaella a futballista szemét viseli a hátán. A támadó a közösségi médiában reagált a találgatásokra.

Sokan mindenféle elméleteket gyártanak arról, mi történik velem. Ha sérülten játszom, az a baj. Ha vigyázok az egészségemre, az a baj. Ha fájdalommal játszom, az is baj. Nagyon nehéz így megfelelni”

 – írta Neymar.

„A legjobban az lep meg, hogy olyan emberek találnak ki történeteket, akik úgy beszélnek, mintha minden nap velem lennének. Azt hiszik, náluk van igazság. Nagyon nehéz Neymar-nak lenni. Istenem… rengeteg türelem kell hozzá.”

Az elmúlt években eltiltások,

 komoly sérülések és kisebb fizikai problémák egyaránt közrejátszottak abban, hogy Neymar rendre hiányzott a március közepi mérkőzésekről.

A mostani kihagyás ráadásul akár fontos következményekkel is járhat. 

A brazil válogatott szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti állítólag a helyszínen akarta megnézni a meccset, mielőt véglegesíti keretét a 2026-os világbajnokság előtt. A beszámolók szerint azonban lemondta a látogatást, miután kiderült, hogy Neymar nem lép pályára.

A brazil csatár továbbra is hazája rekordere a válogatott gólok tekintetében, ám az elmúlt évek sérülései miatt már korántsem biztos a helye a nemzeti csapatban. Ancelotti ugyan előzetesen számolt vele a Franciaország és Horvátország elleni felkészülési mérkőzésekre, a végleges keretet azonban csak március 16-án hirdetik ki.

Neymar esélyeit némileg növeli, hogy a szélsőposzton szereplő Rodrygo sérülés miatt biztosan kihagyja a világbajnokságot. Ugyanakkor a legutóbbi botránya aligha növeli a kapitány bizalmát a brazil sztár iránt.

