Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ingyencirkusz nyílt Lajosmizsén: Magyar Péter volt az első fellépő – fotó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Carlo Ancelottit, a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát egyre inkább frusztrálja az a médiakampány, amelyet Neymar folytat a keretbe kerülésért. A 34 éves Neymar nem került be a Selecao keretébe, ezt követően pedig hangot is adott nem tetszésének. Ancelottinak azonban nem tetszik, hogy Neymar folyamatosan parádézik a témával a közösségi médiában.

A 128-szoros válogatott Neymar legutóbb 2023 októberében lépett pályára a brazil válogatottban. A 34 éves támadó az utóbbi években rengeteg sérüléssel küszködött, a Paris Saint-Germaintől való távozása után borzalmasan sikerült a szaúdi kalandja, most pedig hazájában, a Santos együttesében futballozik. 

SP - SANTOS - 03/18/2026 - BRAZILIAN CHAMPIONSHIP A 2026, SANTOS x INTERNACIONAL - Neymar Jr., Santos player, laments defeat at the end of the match against Internacional at Vila Belmiro stadium for the Brazilian Championship A 2026. Photo: Jota Erre/AGIF
Neymar úgy érzi, a mai napig helye lenne a brazil válogatottban
Fotó: Jota Erre/AGIF via AFP

A világ legdrágább játékosának eltökélt szándéka, hogy bekerüljön a brazil válogatott vb-re utazó keretébe, Carlo Ancelotti azonban a jelek szerint nem lelkesedik Neymarért. Az olasz szakember a legutóbbi kerethirdetés során nem postázott meghívót Neymarnak, aki ezt követően ki is fakadt a közösségi médiában.

Neymar lehet még válogatott?

Neymar abban reménykedett, hogy hosszú idő után visszatérhet a válogatottba és ott lehet a Franciaország, valamint Horvátország elleni felkészülési mérkőzésekre készülő keretben. Különösen, hogy ez a két márciusi meccs lesz az utolsó a júniusban kezdődő világbajnokság előtt.

Neymar végül nem kapott meghívót, Ancelotti pedig azzal indokolta döntését, hogy a 34 éves támadó egészségügyi állapota nem százszázalékos, ennek ellenére nem zárta ki, hogy elviszi az alig három hónap múlva kezdődő világbajnokságra.

Neymart érzékenyen érintette a mellőzése. A kerethirdetés után előkerült a közösségi médiába egy felvétel, amelyen látható, amint egy masszázságyon fekve értesült a kimaradásáról.

Most itt az ideje, hogy tovább dolgozzak, és készen álljak, ha lehetőség adódik. Nyilvánvalóan ez lehet az utolsó világbajnokságom. Ezért is voltam dühös. Most inkább csak szomorú vagyok, de holnaptól már nincs több siránkozás, csak a kemény munka és az edzés, hogy lehetőségem legyen ott lenni a világbajnokságon. Készen állok” 

üzente a brazil klasszis, aki legutóbb 2023-ban lépett pályára a válogatottban, ám az Uruguay elleni mérkőzésen elülső keresztszalag-sérülést szenvedett.

Ancelotti nem kér az üzengetésből

Neymar nyilatkozata azonban korántsem tetszett Carlo Ancelottinak. Brazil sajtóértesülések szerint az olasz szakember és több stábtagja is úgy véli, hogy Neymar a közösségi médiát és a szurkolókat használja arra, hogy bepréselje magát a világbajnoki keretbe.

Carlo Ancelotti, Coach of the Men's National Football Team, during the announcement of the squad for the friendlies against France and Croatia, at the headquarters of the Brazilian Football Confederation - CBF, in Barra da Tijuca, west side of the city, this Monday, the 16th.
Ancelottinak elege van abból, hogy folyton Neymarról kérdezik
Fotó: Charles Sholl/Brazil Photo Press via AFP

Ancelotti folyamatosan követi teljesítményét, tisztában is van a képességeivel, de nem tetszik neki, hogy Neymar mindig előhozza a témát, amikor csak teheti, és hogy a média tovább táplálja ezt a kérdést.

Az olasz szakemberhez közel állók úgy tudják, hogy Ancelotti el fogja vinni Neymart a vb-re, de csak akkor, ha kiérdemli a teljesítményével. A népszerűsége miatti médianyomásnak biztosan nem fog engedni. 

  • kapcsolódó cikkek:
Rooney nekiment Neymarnak, óriási vita lett belőle
Neymar kifakadt a masszázságyon, veszélybe került a világbajnoki szereplése – videó
Elúszott a remény? Neymar ismét kimaradt a brazil válogatottból
Neymar ismét kihagyta a meccset a húga születésnapján – tizenegyedszer 12 év alatt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!