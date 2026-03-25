A 128-szoros válogatott Neymar legutóbb 2023 októberében lépett pályára a brazil válogatottban. A 34 éves támadó az utóbbi években rengeteg sérüléssel küszködött, a Paris Saint-Germaintől való távozása után borzalmasan sikerült a szaúdi kalandja, most pedig hazájában, a Santos együttesében futballozik.

Neymar úgy érzi, a mai napig helye lenne a brazil válogatottban

A világ legdrágább játékosának eltökélt szándéka, hogy bekerüljön a brazil válogatott vb-re utazó keretébe, Carlo Ancelotti azonban a jelek szerint nem lelkesedik Neymarért. Az olasz szakember a legutóbbi kerethirdetés során nem postázott meghívót Neymarnak, aki ezt követően ki is fakadt a közösségi médiában.

Neymar abban reménykedett, hogy hosszú idő után visszatérhet a válogatottba és ott lehet a Franciaország, valamint Horvátország elleni felkészülési mérkőzésekre készülő keretben. Különösen, hogy ez a két márciusi meccs lesz az utolsó a júniusban kezdődő világbajnokság előtt.

Neymar végül nem kapott meghívót, Ancelotti pedig azzal indokolta döntését, hogy a 34 éves támadó egészségügyi állapota nem százszázalékos, ennek ellenére nem zárta ki, hogy elviszi az alig három hónap múlva kezdődő világbajnokságra.

🇧🇷 Neymar Jr's live reaction to Ancelotti's decision to not include him in Brazil squad. — EuroFoot (@eurofootcom) March 18, 2026

Neymart érzékenyen érintette a mellőzése. A kerethirdetés után előkerült a közösségi médiába egy felvétel, amelyen látható, amint egy masszázságyon fekve értesült a kimaradásáról.

Most itt az ideje, hogy tovább dolgozzak, és készen álljak, ha lehetőség adódik. Nyilvánvalóan ez lehet az utolsó világbajnokságom. Ezért is voltam dühös. Most inkább csak szomorú vagyok, de holnaptól már nincs több siránkozás, csak a kemény munka és az edzés, hogy lehetőségem legyen ott lenni a világbajnokságon. Készen állok”

– üzente a brazil klasszis, aki legutóbb 2023-ban lépett pályára a válogatottban, ám az Uruguay elleni mérkőzésen elülső keresztszalag-sérülést szenvedett.

Ancelotti nem kér az üzengetésből

Neymar nyilatkozata azonban korántsem tetszett Carlo Ancelottinak. Brazil sajtóértesülések szerint az olasz szakember és több stábtagja is úgy véli, hogy Neymar a közösségi médiát és a szurkolókat használja arra, hogy bepréselje magát a világbajnoki keretbe.