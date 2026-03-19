Carlo Ancelotti a hét elején hirdette ki a brazil labdarúgó-válogatott keretét a soron következő két felkészülési mérkőzésre. A legnagyobb meglepetés, hogy Neymar kimaradt, így a világbajnoki szereplése is bizonytalanná vált. A brazil gólrekorder azóta reagált a szövetségi kapitány döntésére.

A brazilok gólrekordere, Neymar – aki 79 találattal már Pelét is megelőzte – abban reménykedett, hogy hosszú idő után visszatérhet a válogatottba és ott lehet a Franciaország, valamint Horvátország elleni felkészülési mérkőzésekre készülő keretben. Különösen, hogy ez a két márciusi meccs lesz az utolsó a júniusban kezdődő világbajnokság előtt, azonban Carlo Ancelotti szövetségi kapitány kihagyta a támadót, aki helyett olyan újoncok kaptak meghívót, mint a Brentford csatára, Igor Thiago, Tóth Alex bournemouth-os csapattársa, Rayan és a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray támadója, Gabriel Sara.

Neymar dühösen fogadta, hogy kimaradt a brazil válogatott keretéből
Fotó: JOTA ERRE / AGIF

Neymar előbb kiakadt, aztán üzent a brazil kapitánynak

Ancelotti azzal indokolta döntését, hogy Neymar egészségügyi állapota nem százszázalékos, ennek ellenére nem zárta ki, hogy elviszi az alig három hónap múlva kezdődő világbajnokságra. A 34 éves támadó az elmúlt években többször is súlyos sérülésekkel küzdött – legutóbb keresztszalag-szakadása volt –, és bár azóta már visszatért, a csúcsformáját egyelőre nem sikerült visszanyernie.

A brazil csatárt érzékenyen érintette, hogy nem kapott meghívót a márciusi felkészülési meccsekre és nem is titkolta csalódottságát. A kerethirdetés után elkerült a közösségi médiába egy felvétel, amelyen látható, amint Neymar épp egy masszázságyon fekve értesült a hírről. 

„Most hirdették ki a válogatott keretét. Nem hívtak be. Természetesen szomorú vagyok, ezt elmondtam tegnap is, de mindig támogatni fogom a nemzeti csapatot” – mondta Neymar. „Most itt az ideje, hogy tovább dolgozzak, és készen álljak, ha lehetőség adódik. Nyilvánvalóan ez lehet az utolsó világbajnokságom. Ezért is voltam dühös. Most inkább csak szomorú vagyok, de holnaptól már nincs több siránkozás, csak a kemény munka és az edzés, hogy lehetőségem legyen ott lenni a világbajnokságon. Készen állok” – üzente a brazil klasszis, aki legutóbb 2023-ban lépett pályára a válogatottban, ám az Uruguay elleni mérkőzésen elülső keresztszalag-sérülést szenvedett.

Neymar nem csak a közösségi médiában üzent Carlo Ancelottinak, hanem a pályán is, ugyanis a Santos támadója az Internaconal elleni vesztes mérkőzésen betalált, így a legutóbbi négy meccsén négy gólt és egy gólpasszt jegyzett.

