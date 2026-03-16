Carlo Ancelotti hivatalosan is kihirdette a brazil labdarúgó-válogatott keretét a soron következő két felkészülési mérkőzésre. A bejelentésből derült ki, hogy kimaradt az a Neymar, akit a brazil sajtó már több ízben is a csapatba követelt.

Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya hétfő este kihirdette keretét a soron következő két felkészülési mérkőzésre, mely során a Selecao Franciaország és a horvát csapat ellen lép pályára az Egyesült Államokban. A kerethirdetésből az is kiderült, hogy az olasz szakember azt a Neymart is kihagyta, akinek vélhetően ez lehetett az egyik utolsó esélye, hogy bejátsza magát a világbajnoki csapatba.

Neymar nincs benne a brazil csapatban
Neymar nincs benne a brazil csapatban
Fotó: MARCELLO ZAMBRANA / AGIF

Neymar a világbajnokságon sem lesz már ott?

A 128-szoros brazil válogatott támadó egy korábbi sajtóhír szerint ott volt Carlo Ancelotti bővített listáján, és az olasz szakember a Santos mérkőzését is szívesen megnézte volna, azonban Neymar nem lépett pályára a Mirassol FC ellen. A klub kisebb sérüléssel magyarázta a pihentetést, de sok szurkoló gyanút fogott, mivel a bajnoki március 11-én volt, éppen a húga szülinapján. 

Sokan mindenféle elméleteket gyártanak arról, mi történik velem. Ha sérülten játszom, az a baj. Ha vigyázok az egészségemre, az a baj. Ha fájdalommal játszom, az is baj. Nagyon nehéz így megfelelni”

írta akkor Neymar, aki három nappal később gólpasszal tért vissza a Santos kezdőcsapatába, ám ez is kevés volt a válogatott meghívóhoz. 

Carlo Ancelottit Neymar helyzetéről kérdezték

A Real Madrid és az AC Milan korábbi sikeredzője többek között a Franciaországban remekelő Endricket, a Premier League-be berobbanó Igor Thiagót, valamint azt a Gleison Bremert is behívta, aki nemrég tért vissza súlyos sérüléséből. A 34 éves Neymar viszont nem került be a keretbe, de Ancelotti szerint ez még nem azt jelenti, hogy a világbajnokságra sem juthat ki.

„Neymar ott lehet a világbajnokságon, amennyiben százszázalékos formában van. Azért nem hívtam be, mert nincs tökéletes formában, és jelenleg nekem olyan játékosok kellenek, akik a legjobbjukat tudják hozni” − fogalmazott az újságíróknak az olasz.

„Neymarnak tovább kell dolgoznia, játszania, megmutatnia a képességeit és jó fizikai állapotban kell lennie” − tette hozzá.

A brazilok március 26-án lépnek pályára a francia válogatott ellen, míg április 1-én Horvátország ellen meccsel. A 2026-os világbajnokság előtt további két mérkőzést játszik Brazília, a főpróbán Panama és Egyiptom legjobbjai várnak Ancelottiékra.

