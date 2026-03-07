A Santos brazil szupersztárja, Neymar nagy horderejű jogi csatával szembesülhet, miután állítólag egy korábbi személyi szakács beperelte. A munkavállaló, aki hónapokig készítette az ételeket a csatár és kiterjedt belső köre számára, azt állítja, hogy olyan megterhelő körülmények között kellett dolgoznia, amelyek messze meghaladták szerződéses kötelezettségeit, és tartós fizikai panaszokat okoztak neki. A brazil Metropoles médiaorgánum jelentése szerint, amely állítása szerint látta a bírósági dokumentumokat, a szakácsnak nemcsak a játékosnak, hanem napi szinten akár 150 barátjának és munkatársának is kellett ételt készítenie. Ez a hatalmas munkaterhelés állítólag 16 órás műszakokra kényszerítette, ami jóval meghaladta az eredetileg megállapodott munkaidőt, amikor először vállalta el az állást a játékos egyik luxusvillájában, Rio de Janeiróban.

Neymar akár bajba is kerülhet

Fotó: MAURICIO DE SOUZA / AGIF

Neymar mehet a bíróságra?

Bár eredeti szerződése szerint hétfőtől csütörtökig reggel 7-től délután 5-ig, pénteken pedig reggel 7-től délután 4-ig kellett dolgoznia, állítása szerint a valóságban ennél sokkal többet kellett robotolni a sztárnál. A séf elvileg azt állította, hogy gyakran este tizenegyig vagy éjfélig dolgozott, hétvégén pedig gyakran kénytelen volt a törvényben előírt ebédszünetét is ledolgozni, hogy kielégítse a háztartás igényeit. A munkakör intenzív fizikai igénybevétele állítólag jelentős egészségügyi problémákat okozott a munkavállalónak. A peres iratok részletesen leírják, hogy a 10 kg-os húsdarabok cipelésének követelménye, valamint a hosszú munkanapok alatt a nehéz szupermarketes táskák folyamatos be- és kirakása súlyosan megterhelte a testét, amíg a szupersztár alkalmazásában állt.

A megfelelő szünetek nélküli, ilyen hosszú ideig tartó állás dokumentált egészségügyi problémákhoz vezetett, a munkavállaló állítólag hátproblémákkal és csípőgyulladással küzdött, ami közvetlenül munkaköri feladataiból eredt. Ezek a fizikai panaszok képezik jogi érvelésének központi részét, mivel jelentős kártérítést követel a Rio de Janeiro-i birtokon töltött ideje alatt elszenvedett károk fedezésére. A jogi dokumentumok kiemelik azt is, hogy a munkáltató nem biztosította a törvényben előírt pihenőidőket a személyzet számára. A séf jogi csapata megjegyezte: „A felperes nem élvezte rendszeresen az ebédszünetet.”