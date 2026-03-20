A The Overlap című podcastműsorban Wayne Rooney a Manchester United legendáival, Paul Scholesszal, Gary Neville-lel, Roy Keane-nel, valamint Ian Wrighttal és Jill Scott-tal beszélgetett a labdarúgásról. A több mint egy órás adásban többek között téma volt, hogy Bruno Fernandesnek vajon-e helye a United valaha volt legjobb játékosai között, majd ennek kapcsán jött szóba a brazil válogatott legutóbbi keretéből kimaradt Neymar, aki heves vitát váltott ki a beszélgetés alatt.

Neymar megítélése még mindig rendkívül megosztó a futballszakértők körben

Nagy vita robbant ki a legendák között Neymarról

Az egész azzal kezdődött, hogy Gary Neville kijelentette, a Premier League történetében egyetlen játékos sem volt jobb, mint a pályafutása csúcsán lévő Neymar. A mindig kritikus Roy Keane erre Rooney-t, Thierry Henry-t és Cristiano Ronaldót hozta fel példaként, akik szerinte kétségtelenül jobbak voltak, mint a sérülékeny brazil támadó, Ian Wright pedig Eden Hazard nevét dobta be.

Rooney azt mondta, elismeri a brazil válogatott gólrekorderének tudását, de sosem tekintette őt olyan topjátékosnak, aki egy lapon nevezhető Lionel Messivel, vagy Cristiano Ronaldóval.

„Szerintem jó volt a Barcelonában, de sosem tudott Messi árnyékából kilépni” – fogalmazott a Manchester Unted történetének legeredményesebb játékosa.

Wayne Rooney és Neymar 2013-ban egy Brazília-Anglia barátságos mérkőzésen

A vita azonban itt nem állt meg: Rooney kijelentette, hogy szerinte még egy csúcsformában lévő Mohamed Szalah is jobb játékos, mint Neymar volt fénykorában, ezzel azonban nem értett egyet az Arsenal legendája, Ian Wright – ahogy sok szurkoló sem a közösségi médiában.

„Eléggé lekicsinylő vélemény Neymarról. Valld be, hogy sosem láttad játszani. Még, hogy Szalah, Mané és Hazard jobb nála, szégyen ilyet kijelenteni” – írta egy drukkert.

Persze akadtak olyan hozzászólók is, akik szerint nem kérdés, hogy Rooney sokkal jobb volt, mint a Santos csatára. Roy Keane sem fogta vissza magát, bár ő inkább azért kritizálta Neymart, mert a brazil pályafutását sok esetben beárnyékolták a döntései és a hozzáállása.

„Valaha is szimpatikus volt bárkinek? Miután távozott Barcelonából, minden döntése a pénzről szólt, és szerintem nem is igazán volt csapatjátékos a PSG-nél. Tudom, hogy ezek a srácok tudnak önzők lenni, és félreértés ne essék, bizonyos fokig lehet önző az ember, de ő sosem volt egy szimpatikus játékos, vagy tévedek?” – mondta Keane.