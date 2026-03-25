A holland válogatott Noa Lang a szünetben állt be a Liverpool elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágó mérkőzésén, a találkozót azonban nem tudta végigjátszani, ugyanis egy horrorisztikus hüvelykujj-sérülés miatt le kellett cserélni a 80. percben.

Noa Lang horrorsérülést szenvedett a liverpooli BL-meccsen

Fotó: Paul Ellis/AFP

A találkozó hajrájában Lang vívott egy párharcot Curtis Jonesszal, melynek végén a holland támadó elveszítette egyensúlyát és alapvonalon kívülre került, a lendület viszont vitte tovább és csak egy reklámtábla tudta megállítani. Lang azonban olyan szerencsétlenül érkezett, hogy két reklámtábla összezáródott, amikor rájuk támaszkodott, ennek következtében pedig kis híján leszakadt a hüvelykujja.

Noa Langnak megmaradt a hüvelykujja, de PlayStationözni nem tud

Yener Ince, a Galatasaray csapatorvosa elmondta, hogy Lang elkerülte hüvelykujjának amputálását, miután március 18-án megműtötték a sérülését Liverpoolban. Az orvos megerősítette, hogy Lang csatlakozott a holland válogatotthoz, azonban pénteken a Norvégia elleni barátságos mérkőzésen még nem léphet pályára, viszont négy nappal később, az Ecuador elleni találkozón már szerepelhet.

„Szeretném tisztázni, hogy nem történt teljes amputáció, azonban a sérülés jelentős. Jelenleg úgy tűnik, nincs probléma, de a Galatasaray orvosi stábja folyamatosan figyeli. Szoros kapcsolatban állunk a holland válogatott orvosi csapatával” – árulta el Yener Ince.

🤕 Noa Lang’ın talihsiz sakatlığı yaşadığı pozisyon.



A holland válogatott játékost kedden egy nagy kötésben fotózták le a nemzeti csapat edzésén. A 26 éves támadó megerősítette, hogy a hüvelykujja megmenekült, de mivel jobbkezes, a sérülés miatt még mindig nehézséget okoznak a mindennapi tevékenységek.

Még teljesen megvan a hüvelykujjam, és ez a legfontosabb. Csak a PlayStationnel nem tudok most játszani egy ideig, de az majd megoldódik. Szerencsére a focizáshoz csak a lábamra van szükségem”

– mondta a holland Ziggo Sportnak adott interjúban a Galatasaray támadója.

Noa Lang geeft een update over zijn duim 👍🩹

‘Het is onhandig, ik ben rechtshandig dus kan ik even niet spelen op m’n PlayStation’ 🎮#ZiggoSport #NederlandsElftal #Lang — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 24, 2026

„Jobbkezes vagyok, szóval ez nem jelentéktelen a toaletten. Az olyan dolgoknál, mint a zuhanyzás, kapok egy kis segítséget” – tette hozzá Noa Lang, aki 15 mérkőzésen három gólt szerzett a holland válogatottban.