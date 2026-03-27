Nem éli sikerkorszakát az olasz válogatott, hiszen egymás után harmadik alkalommal került vb-pótselejtezőbe, ráadásul a 2022-es Európa-bajnok a legutóbbi két világbajnokságról lemaradt. A Squadra Azzurra ezúttal Norvégia mögött maradt le a csoportkörben, viszont a pótvizsga elődöntőjében győzelmet aratott Észak-Írországot fogadva, így jöhet a Bosznia-Hercegovina elleni „döntő”.
Az olasz válogatott már most biztos a továbbjutásában?
Gennaro Gattuso csapata kedden, Bosznia-Hercegovina ellen harcolhatja ki a világbajnoki részvételt, Edin Dzekóék tizenegyesek után búcsúztatták Walest, és hazai pályán fogadhatják az olaszokat.
A bosnyákok elődöntőjét a Squadra Azzurra futballistái is követték, egy internetre felkerült videóban − amit a Magyar Nemzet szúrt ki − pedig tisztán látható, ahogy Manuel Locatelli (Juventus) és Federico Dimarco (Inter) is kifejezetten örült Wales kiesésének.
Ennél több nem is kellett a bosnyákoknak, akik a felvétel továbbosztása mellett kijelentették, hogy az olasz válogatott tagjai tiszteletlenek voltak, és mindenkinek megígérték, hogy jövő kedden, Zenicában visszavágnak a viselkedésért.
Európai vb-pótselejtezők, elődöntők:
