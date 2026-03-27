Rendkívüli

Lebukott Macron sunyi terve – olyan kijózanító taslit kapott, hogy csak lesett

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

Áll a bál a Bosznia-Hercegovina-Olaszország világbajnoki pótselejtező előtt. Gennaro Gattuso együttese Észak-Írország ellen vívta ki a továbbjutást, viszont az olasz válogatott játékosai később a kritikák kereszttüzébe kerültek, amikor látványosan megünnepelték a bosnyákok továbbjutását. Természetesen az üzenet sem maradt el.

Nem éli sikerkorszakát az olasz válogatott, hiszen egymás után harmadik alkalommal került vb-pótselejtezőbe, ráadásul a 2022-es Európa-bajnok a legutóbbi két világbajnokságról lemaradt. A Squadra Azzurra ezúttal Norvégia mögött maradt le a csoportkörben, viszont a pótvizsga elődöntőjében győzelmet aratott Észak-Írországot fogadva, így jöhet a Bosznia-Hercegovina elleni „döntő”.

Az olasz válogatott kétgólos sikert aratott Észak-Írország ellen
Fotó: GIACOMO COSUA / NurPhoto
Fotó: GIACOMO COSUA / NurPhoto

Az olasz válogatott már most biztos a továbbjutásában?

Gennaro Gattuso csapata kedden, Bosznia-Hercegovina ellen harcolhatja ki a világbajnoki részvételt, Edin Dzekóék tizenegyesek után búcsúztatták Walest, és hazai pályán fogadhatják az olaszokat. 

A bosnyákok elődöntőjét a Squadra Azzurra futballistái is követték, egy internetre felkerült videóban − amit a Magyar Nemzet szúrt ki − pedig tisztán látható, ahogy Manuel Locatelli (Juventus) és Federico Dimarco (Inter) is kifejezetten örült Wales kiesésének.

Ennél több nem is kellett a bosnyákoknak, akik a felvétel továbbosztása mellett kijelentették, hogy az olasz válogatott tagjai tiszteletlenek voltak, és mindenkinek megígérték, hogy jövő kedden, Zenicában visszavágnak a viselkedésért.

Európai vb-pótselejtezők, elődöntők:

  • Olaszország–Észak-Írország 2-0 (0-0)
  • Wales–Bosznia-Hercegovina 1-1 (0-0), tizenegyesekkel: 2-4
  • Kapcsolódó tartalom

 

