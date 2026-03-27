Nem éli sikerkorszakát az olasz válogatott, hiszen egymás után harmadik alkalommal került vb-pótselejtezőbe, ráadásul a 2022-es Európa-bajnok a legutóbbi két világbajnokságról lemaradt. A Squadra Azzurra ezúttal Norvégia mögött maradt le a csoportkörben, viszont a pótvizsga elődöntőjében győzelmet aratott Észak-Írországot fogadva, így jöhet a Bosznia-Hercegovina elleni „döntő”.

Az olasz válogatott kétgólos sikert aratott Észak-Írország ellen

Az olasz válogatott már most biztos a továbbjutásában?

Gennaro Gattuso csapata kedden, Bosznia-Hercegovina ellen harcolhatja ki a világbajnoki részvételt, Edin Dzekóék tizenegyesek után búcsúztatták Walest, és hazai pályán fogadhatják az olaszokat.

A bosnyákok elődöntőjét a Squadra Azzurra futballistái is követték, egy internetre felkerült videóban − amit a Magyar Nemzet szúrt ki − pedig tisztán látható, ahogy Manuel Locatelli (Juventus) és Federico Dimarco (Inter) is kifejezetten örült Wales kiesésének.

Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica!pic.twitter.com/P8DCNvpb39 — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 27, 2026

Ennél több nem is kellett a bosnyákoknak, akik a felvétel továbbosztása mellett kijelentették, hogy az olasz válogatott tagjai tiszteletlenek voltak, és mindenkinek megígérték, hogy jövő kedden, Zenicában visszavágnak a viselkedésért.

Európai vb-pótselejtezők, elődöntők: Olaszország–Észak-Írország 2-0 (0-0)

Wales–Bosznia-Hercegovina 1-1 (0-0), tizenegyesekkel: 2-4