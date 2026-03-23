Az olasz válogatott megkezdte felkészülését az Észak-Írország elleni világbajnoki pótselejtezőre. Amennyiben Gennaro Gattuso csapata továbbjut, úgy majd a Wales-Bosznia-Hercegovina párharc győztesével találkozik a pótselejtező döntőjében, aminek már a tétje a vb-szereplés lesz. Az olaszok számára kulcsfontosságú hetek következnek, hiszen ha elbuknak, akkor sorozatban harmadszor is lemaradnak a világbajnokságról – márpedig az példátlan kudarc lenne a négyszeres vb-győztesnek.

Federico Chiesa kikerült az olasz válogatott keretéből

Gattuso maga is elismerte, hogy hatalmas a nyomás rajta és a csapatán, de a tréner szerint teljesen természetes, hogy mindenki ideges ebben a helyzetben. „Csak annak nem dobog a szíve ilyenkor, akinek nincs vér az ereiben” – fogalmazott az olasz szakember.

Chiesa épp csak, hogy visszakerült az olasz válogatottba, máris hazaküldték

A szövetségi kapitány már az edzőtábor első napján nehéz döntést hozott, ugyanis a Liverpool támadója, Federico Chiesa kikerült a keretből. Az 51-szeres válogatott olasz labdarúgót megvizsgálták a covercianói edzőközpontban, majd végül arra jutottak, hogy nem bevethető a két kulcsfontosságú mérkőzésen, így klubjával egyeztetve elhagyta a válogatottat. Gattuso szerint a válogatottba két év után újra meghívott Európa-bajnok játékosnak kisebb fizikai problémái vannak, ezért „nem lett volna értelme” a keretben tartani. A 28 éves szélső helyére a Bologna játékosa, Nicoló Cambiaghi került be.

Chiesa ebben a szezonban eddig 32 tétmérkőzésen lépett pályára a Liverpoolban, de ebből mindössze öt alkalommal kezdőként. Három gól mellett három gólpassz a mérlege.