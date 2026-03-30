A bosnyák-olasz vb-pótselejtező helyszíne, a mindössze mintegy 14 ezer férőhelyes zenicai Bilino Polje Stadion már napok óta a figyelem középpontjában áll.

Vajon ott lesznek ezúttal a vb-n az olaszok?

Már most bajban vannak az olaszok?

A hangulat várhatóan rendkívül forró lesz, még ha az időjárás inkább télies arcát is mutatja. Az elmúlt napokban lehullott hó ugyanis teljesen beborította a pályát, amit eső is követett, így a játéktér állapota enyhén szólva sincs a legjobb állapotban.

Az olasz válogatott eredetileg vasárnap utazott volna el a helyszínre, ám a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt végül elhalasztották az indulást. Gennaro Gattuso szövetségi kapitány úgy döntött, hogy inkább az olasz szövetség technikai központjában, Covercianóban tartják meg a mérkőzés előtti utolsó edzést. Az Azzurri így csak hétfő délután, várhatóan 16:30 körül kel útra Zenica felé.

A stadionban ráadásul nem is lehet telt ház: az UEFA korábbi, rasszista és diszkriminatív viselkedés miatt kiszabott büntetése következtében kevesebb mint 9000 néző lehet jelen a lelátókon. Ez azonban aligha csökkenti majd a feszültséget, hiszen hatalmas a tét: Olaszország a 2014-es világbajnokság szerepelne újra a tornán, miután az elmúlt két alkalommal elbukta a pótselejtezőt.

A szakmai stáb igyekszik minden eszközzel oldani a játékosokra nehezedő nyomást, a keret tagjai például pénteken szabad estét is kaptak. A kezdőcsapat összeállítása azonban még kérdéses: a legutóbbi, Észak-Írország elleni 2-0-s győzelem során Mateo Retegui nem nyújtott meggyőző teljesítményt, így elképzelhető, hogy Pio Esposito kerül a helyére a támadósorban, miután legutóbb lendületesen szállt be csereként.

A csapat egyik kulcsembere, Federico Dimarco már előre jelezte, mire lesz szükség a sikerhez:

Lábak, mentális erő, tisztánlátás és türelem – ezek dönthetnek.”

Nemcsak a fizikai, hanem a pszichés tényezők is kulcsszerepet játszhatnak majd egy ilyen kiélezett helyzetben.

Az olaszok számára külön rossz ómen lehet, hogy a mérkőzést az a Clément Turpin vezeti, aki a 2022-es, Észak-Macedónia elleni sokkoló vereségnél is fújta a sípot – azon az estén Olaszország búcsúzott a világbajnoki álmoktól. Most azonban új esély kínálkozik az Azzurrinak, hogy megtörje a rossz sorozatot – még ha az út Zenicáig a vártnál rögösebbnek is bizonyult.