Olaszország 2014 óta nem szerepelt a labdarúgó-világbajnokságon, így minden bizonnyal katasztrófa lett volna, ha 2018 és 2022 után ismét az olasz válogatott nélkül rendeznék meg az idei világeseményt. A négyszeres világbajnok drámájához az is hozzátartozik, hogy 2022-ben Európa-bajnokságot nyert, de erre aligha fognak emlékezni a szurkolók, ha Bosznia-Hercegovina legjobbjai kedd este kibabrálnak az olaszokkal.
Olaszország idegenben harcolhatta ki a vb-kijutást
Gennaro Gattuso − aki 2025-ben vette át az Azzurri irányítását − csapata Norvégia mögött lett második a világbajnoki selejtező I-csoportjában, így került pótselejtezőbe, amely során Észak-Írország ellen jutott be a döntőbe. Az olaszok így Boszniában vívhatták ki a tengerentúli részvételt, s ehhez hatalmas lépést tettek, amikor a 15. percben Moise Kean révén megszerezték a vezetést.
Minden készen állt arra, hogy Olaszország megtörje a 2014 óta tartó átkot, de aztán Alessandro Bastoni utolsó emberként szabálytalanságot követett el, Clement Turpin pedig teljesen jogosan kiállította. Gattuso rögtön kettőt cserélt, ő is tisztában volt vele, hogy hiába vezet a csapata, hosszú éjszakája lesz Zenicában.
A fordulást követően a bosnyákok magukhoz vették a labdát, Gianluigi Donnarumma több hatalmas védést is bemutatott, mégis az olaszoknál volt a meccslabda, de Kean a félpályás kontra végén a kaput sem találta el. Később kiderült, a Fiorentina támadójának hibája sokba került, hiszen Haris Tabakovic, a korábbi diósgyőri és debreceni légiós kiegyenlített. A stadion felrobbant, Sergej Barbarez szövetségi kapitány pedig mutatta, hogy hozzák a labdát, mert akár a mérkőzést is le lehet zárni.
Végül maradt az 1-1, így hosszabbítás következett, melynek 102. percében könnyen lehet, hogy elmaradt egy piros lap, ám Turpin szerint Tarik Muharemovic belépője nem egyértelmű gólhelyzetet állított meg. A 119. percben Tahirovic vette célba Donnarumma kapuját, s próbálkozása centikkel ment el a kapufa mellett, egyértelműen a ráadás legveszélyesebb lövése volt.
Gólt viszont az utolsó tizenöt perc sem hozott, vagyis jöhetett a vb-pótselejtező döntőjének büntetőpárbaja.
Jöhetett a mindent eldöntő párbaj
A bosnyákok kezdtek, Tahirovic pedig magabiztosan a hálóba lőtt. Az olaszok részéről Pio Esposito állt oda, viszont a 20 éves csatár az égbe lőtte a tizenegyesét. Ezt követően pedig már nem is volt visszaút, a hazaiak nem hibáztak, sőt Bryan Cristante újabb lövést hagyott ki, Esmir Bajraktarevic pedig története második világbajnokságára juttatta ki a bosnyák válogatottat.
A játéknap másik tizenegyespárbaját Csehország játszotta Dánia ellen, és ott is a hazaiak örülhettek végén, ők utazhatnak a tengerentúlra.
Ezzel párhuzamosan Törökország Koszovó legyőzésével kijutott a világbajnokságra, míg a selejtezők során végig nyeretlen svédek a pótselejtezőben váltották meg jegyüket a tengerentúlra, miután Viktor Gyökeres kilőtte őket a vb-re.
