Az RB Leipzig 2-1-re nyert az Augsburg ellen a német labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának szombati játéknapján. Willi Orbán a kezdőben kapott helyet, Gulácsi Péter nem lépett pályára.

A lipcsei együttes sérülés miatt továbbra is nélkülözi Gulácsi Pétert. A magyar kapus helyettese, Maarten Vandervoort a 23. percben hárította Keven Schlotterbeck tizenegyesét.

Az első félidő hajrájában azonban a Leipzig hátrányba került és a hazai nézőknek egészen a 76. percig kellett várniuk az egyenlítésre. A sok helyezettel tarkított meccsen végül nem osztoztak meg a felek a pontokon, mivel a 92. percben a hazaiak egy öngóllal megszerezték a vezetést és végül a győzelmet is. Keven Schlotterbeck sokáig emlékezni fog erre a mérkőzésre, hiszen tizenegyest hibázott, majd öngólt vétett, így negatív hőssé vált.

Bundesliga, 25. forduló:

RB Leipzig-FC Augsburg 2-1 (0-1)

