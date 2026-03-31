Rendkívüli

Orbán Viktor bemutatja, mi a különbség a védett ár és a tiszás ár között – videó 

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Nagy bejelentés. Már nem Otto Addo irányítja a ghánai válogatottat. A Ghánai Labdarúgó Szövetség (GFA) ugyanis menesztette a világbajnokságra készülő válogatott szövetségi kapitányát.

Kirúgták a ghánai kapitányt: Otto Addo távozik 
Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Otto Addo távozik

Az afrikai ország csapata hétfőn este felkészülési mérkőzésen 2-1-re kikapott Németországtól, ez sorozatban a negyedik veresége volt,

 a GFA pedig azonnali hatállyal megvált az 50 éves szakembertől. Utódjáról és a felmondás részleteiről továbbiakat nem közölt a szövetség

 - írja az MTI.

Addo a második időszakát töltötte a ghánai válogatottnál, amellyel 2022-ben megbízott szövetségi kapitányként részt vett a katari világbajnokságon, igaz a csoportkörből nem jutott tovább. Játékospályafutása során a Hamburgban született Addo kizárólag Németországban futballozott, a Borussia Dortmunddal 2002-ben bajnoki címet szerzett, illetve ugyanabban az idényben UEFA Kupa-döntőt játszott.

A ghánai válogatott élére 2024 márciusában nevezték ki újra, és irányításával a nemzeti csapat története során ötödik alkalommal jutott ki világbajnokságra. A nyári tornán az L csoportban szerepel majd Angliával, Horvátországgal és Panamával.

A most először 48 csapatos világbajnokságot június 11. és július 19. között három országban, Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban rendezik meg.

