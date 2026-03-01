Live
Fordulatokkal teli mérkőzést hozott a Liverpool és a Tottenham U21-es csapatainak vasárnapi összecsapása, amelyet a Vörösök nyertek 4-2-re. A Liverpool kapuját ezúttal is Pécsi Ármin védte, aki a védései mellett egy gólpasszal is kitűnt a mez.

Liverpool FC fiataljai – amelyben Pécsi Ármin ismét kezdőként kapott helyet – esélyesként vágtak neki a meccsnek, hiszen a Tottenham a 29 csapatos Premier League 2-ben a középmezőnyben tanyázik, ráadásul idegenben eddig mindössze egy meccset tudott nyerni idén.

Pécsi Ármin gólpasszal segítette győzelemhez a Liverpoolt
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Pécsi Ármin gólpassza is kellett a Liverpool győzelméhez

A Liverpool U21-es csapatában ezen a meccsen debütált a Bajnokok Ligája-győztes egykori francia válogatott futballista, Djibril Cissé 17 éves fia, Prince Kobe Cissé, aki annak ellenére védőként kapott lehetőséget a kezdőcsapatban, hogy a szezon során jobbára csatárként és szélsőként szerepelt a Liverpool korosztályos csapataiban.

Nem kezdte jól a meccset a hazai csapata, amely már a 8. percben hátrányba került, de a félidő derekánál a Nottingham Forest ellen duplázó Kieran Morrison egyenlíteni tudott. A Liverpool ezt követően átvette az irányítást, és a szünet után Cissé révén fordítani tudott. Nem sokáig örülhettek a hazaiak, ugyanis három perccel később ismét egyenlítettek a londoniak, azonban a meccs legjobbjának választott Will Wright vezérletével a hajrában a Liverpool kétszer is betalált. 

A 86. percben Pécsi Ármin előre vágott labdáját Wright lőtte a jobb alsó sarokba, így a magyar kapus hivatalosan is gólpasszt adott. 

A végeredményt Morrison állította be a hosszabbításban, megszerezve szezonbeli 14. gólját, amivel megdöntötte az egy bajnoki szezonon belül szerzett gólok rekordját a Liverpool tartalékcsapatában.

Robert Page együttese a West Bromwich után szerzett ismét négygólt, a legutóbbi három bajnokiján pedig összesen 11 gólt rámolt be az ellenfeleknek.

Az U21-es bajnokságban a Liverpool a negyedik helyen áll, hátránya azonban csupán két pont a listavezető Ipswich Town U21-es csapata mögött. A Vörösök jövő vasárnap a 19. helyen álló Wolverhamptont fogadják a Premier League 2-ben. Érdekesség, hogy a Liverpool felnőtt csapata jövő héten kétszer is összecsap majd a „farkasokkal”.

Liverpool U21–Tottenham U21 4-2 
G.: Morrison (25., 91.), Cissé (57.), Wright (86.), illetve Wilson (8.), Russell-Denny (60.)

