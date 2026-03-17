Az angol Premier League 2 hétfő esti fordulójában a Liverpool U21-es csapata a Manchester Cityt már nem tudta legyőzni, így lezárult a kilenc bajnoki óta tartó veretlenségi sorozat. Pécsi Ármin és a Vörösök novemberben, a West Ham United ellen kaptak ki legutóbb, érdekesség, hogy a magyar kapus azt a mérkőzést még kihagyta, azóta viszont kivétel nélkül a kezdőcsapatban szerepel.

Pécsi Ármin korábban gólpasszt is jegyzett a Liverpoolnál

Pécsi Ármin kihagyhatatlan

A 21 éves kapus egy kisebb kihagyást követően január 9-én tért vissza a Liverpool U21 kapujába, s azóta kilenc bajnoki mérkőzésen nyolc győzelmet és egy döntetlent ért el a csapattal. A Manchester City elleni mérkőzésig Pécsi minden sorozatot figyelembe véve 14 tétmérkőzésen lépett pályára, melyeken négyszer maradt érintetlen a kapuja, ráadásul a Tottenham elleni 4-2-es győzelemből gólpasszal vette ki a részét.

Azonban a kilenc bajnoki óta tartó veretlenségi sorozat hétfő este véget ért, mivel a manchesteriek jól védekeztek, mellette pedig kétszer is bevették Pécsi kapuját. Az első gólt Floyd Samba szerezte, míg a 2-0-s végeredményt Isaiah Dada-Mascoll állította be a 62. percben. A Vörösök a vereség ellenére újoncot is avattak, ugyanis a 18 éves Mor Talla Ndiaye első alkalommal lépett pályára a csapatban.

Pécsiék 19 mérkőzés után a tabella harmadik helyén állnak, viszont azt fontos kiemelni, hogy a riválisok többsége nem játszott annyi bajnokit, mint a Liverpool, vagyis a pozíciók még változhatnak.