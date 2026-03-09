A Premier League bajnoki címért küzdő Manchester City még januárban játszott 2-2-es döntetlent a Tottenham ellen, ezzel fontos pontokat bukott el. Az iksz azért is lehetett duplán fájó, hiszen Pep Guardiola együttese két góllal is vezetett, de aztán Dominic Solanke duplájával egyenlítettek a londoniak. A találkozót követően az aranylabdás középpályás, Rodri nem volt elégedett a játékvezetés minőségével, súlyos pénzbüntetés lett a vége.

Pénzbüntetés lett az ügy vége

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Mire járt Rodrinak a pénzbüntetés?

A spanyol középpályás szerint érvényteleníteni kellett volna Dominic Solanke első gólját, ami a Tottenham felzárkózását indította el. Rodri a mérkőzést követően ingerülten állt a média elé, és úgy gondolta, hogy a játékvezetés nem volt megfelelően független abban a helyzetben.

De ez nemcsak ma volt így, hanem már két-három mérkőzés óta, és őszintén szólva nem tudom, hogy miért. Túl sokat nyertünk, és az emberek ezt nem akarják, viszont a játékvezetésnek semlegesnek kellene lennie. Számomra ez egyáltalán nem fair

– idézte Rodri akkori nyilatkozatát a Sky Sports.

BREAKING: Rodri has been fined £80,000 and warned about his future conduct over comments made following Man City's draw with Tottenham Hotspur last month. pic.twitter.com/wdP4slCNef — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 9, 2026

Az aranylabdás klasszis a meghallgatáson elismerte az ellene felhozott vádakat, az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) pedig nyolcvanezer fontos pénzbírságot szabott ki. A Manchester City és a játékos legnagyobb szerencséjére eltiltásra nem került sor, csak figyelmeztetésre.

Rodri a 2025-2026-os szezon elejét sérüléssel indította, azonban a problémák később sem kerülték el, eddig 24 tétmérkőzésen két gólt jegyzett a kék mezben. Egészségügyi állapota jelenleg stabil, tehát a Real Madrid elleni BL-nyolcaddöntőben biztosan Pep Guardiola rendelkezésére állhat majd.