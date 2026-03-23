Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Felháborító! Lebukott az ellenzéki újságíró – külföldi titkosszolgálati akcióban vesz részt

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 671,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -76,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,8 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Manchester City nyerte az angol labdarúgó Ligakupát, miután vasárnap a Wembley Stadionban 2–0-ra legyőzte az Arsenalt. A győztes csapat edzője, Pep Guardiola mindkét találatot látványosan ünnepelte meg, gólörömei vírusként kezdtek el terjedni a közösségi oldalakon.

Nico O’Reilly volt a Manchester City nyerőembere, a 21 éves angol középpályás öt percen belül két gólt szerzett a második félidőben, eldöntve ezzel a trófea sorsát. Pep Guardiola gyermeki lelkesedéssel ünnepelte a gólokat, az első találat után hatalmasat rúgott bele az egyik reklámtáblába, a másodiknál pedig az oldalvonal mellett rohangált – ezért sárga lapot is kapott.

Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola gestures on the touchline during the English League Cup final football match between Arsenal and Manchester City at Wembley Stadium in London on March 22, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Pep Guardiola nem bírta fékezni az örömét
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Pep Guardiola mémmé vált az Arsenal elleni kupagyőzelem után?

A közösségi médiában futótűzként kezdtek el terjedni az ünneplő katalán edzőről készült képek és videók, a rajongók imádták, hogy a City edzője ennyire örült a győzelemnek.

  • „Semmi sem állhat közé és a trófeák közé, sem egy szöglet, sem egy bedobás” – jegyezte meg egy kommentelő.
  • „Pep Guardiola szenvedélye hihetetlen” – posztolta egy City-drukker.
  • „Úgy tűnik, Guardiola nagyon meg akarta verni Artetát” – tette hozzá egy másik szurkoló, kigúnyolva az Arsenal edzőjét.

A Manchester City ezzel kilencedik alkalommal hódította el az angol Ligakupát, és egy sikerre megközelítette a sorozat rekordgyőztesét, a tíz elsőségnél járó Liverpoolt.

  • Kapcsolódó cikkek
Pokoli jelenetek játszódtak le, miközben a Manchester City-szurkolók a döntőre tartottak – videó
Elszabadultak az indulatok: Guardiola és Rüdiger majdnem egymásnak estek a lefújás után – videó
A Manchester City sztárja fejbe rúgta a csinos riporternőt – videó

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!