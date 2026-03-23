A Manchester City nyerte az angol labdarúgó Ligakupát, miután vasárnap a Wembley Stadionban 2–0-ra legyőzte az Arsenalt. A győztes csapat edzője, Pep Guardiola mindkét találatot látványosan ünnepelte meg, gólörömei vírusként kezdtek el terjedni a közösségi oldalakon.
Nico O’Reilly volt a Manchester City nyerőembere, a 21 éves angol középpályás öt percen belül két gólt szerzett a második félidőben, eldöntve ezzel a trófea sorsát. Pep Guardiola gyermeki lelkesedéssel ünnepelte a gólokat, az első találat után hatalmasat rúgott bele az egyik reklámtáblába, a másodiknál pedig az oldalvonal mellett rohangált – ezért sárga lapot is kapott.
Pep Guardiola mémmé vált az Arsenal elleni kupagyőzelem után?
A közösségi médiában futótűzként kezdtek el terjedni az ünneplő katalán edzőről készült képek és videók, a rajongók imádták, hogy a City edzője ennyire örült a győzelemnek.
- „Semmi sem állhat közé és a trófeák közé, sem egy szöglet, sem egy bedobás” – jegyezte meg egy kommentelő.
- „Pep Guardiola szenvedélye hihetetlen” – posztolta egy City-drukker.
- „Úgy tűnik, Guardiola nagyon meg akarta verni Artetát” – tette hozzá egy másik szurkoló, kigúnyolva az Arsenal edzőjét.
A Manchester City ezzel kilencedik alkalommal hódította el az angol Ligakupát, és egy sikerre megközelítette a sorozat rekordgyőztesét, a tíz elsőségnél járó Liverpoolt.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!