A csütörtök esti vb-pótselejtezőnek az elmúlt évek eredményei alapján a törökök voltak az esélyesei, már csak azért is, mert hazai pályán, pokoli hangulatban fogadták a románokat.

A török válogatott esélyesként várta a románok elleni vb-pótselejtezőt

Vincenzo Montella együttese remek futballt mutatott be a világbajnoki selejtező sorozatban, azonban a török csapat a spanyol válogatottal került egy csoportba, amely végül veretlenül jutott ki világbajnokságra.

Arda Güler varázsolt a vb-pótselejtezőn

A románok vb-selejtező csoportjukban csak a harmadik helyen végeztek, azonban a Nemzetek Ligája-szereplésüknek köszönhetően jogosultak lettek világbajnoki pótselejtezőre.

A szenzációs hangulatú mérkőzés első félidejében a török birtokolták többet a labdát, az első komoly helyzetüket azonban csak a 31. percben tudták kidolgozni. Ekkor egy szép támadás végén a Juventusban futballozó Kenan Yıldız remek labdát készített le a mélységből érkező Arda Gülernek, azonban a Real Madrid középpályása 15 méterről kapu fölé bombázott.

A Real Madridban futballozó Arda Güleré volt az első félidő legnagyobb helyzete

Az első játékrész nem hozott gólt, a második félidő elején pedig a románok már látványosan kezdték húzni az időt, amiért folyamatos füttyszóban részesültek az isztambuli publikumtól.

Az 53. percben aztán felrobbant a Tupras Stadion, ugyanis egy gyönyörű góllal előnybe kerültek a törökök. Arde Güler adott egy zseniális 30 méteres labdát a mélységből beinduló Ferdi Kadioglunak, aki ziccerbe került, a kimozduló Ionut Radu mellett pedig elegánsan a hálóba pöckölt (1-0).

A gólszerző Ferdi Kadioglu (balra) és Arda Güler ünnepli a török válogatott gólját

A vezetést megszerzése után támadásban maradtak a törökök, és a 61. percben majdnem növelték is az előnyüket. Kenan Yıldız húzott balról befelé, megnézte magának a hosszú felsőt, de a 14 méteres tekerése a felső lécen csattant. Tíz perccel később újabb helyzete volt a törököknek. Ezúttal Arda Güler célozta meg 15 méterről a kapu bal oldalát, Ionut Radu azonban óriási bravúrral szögletre tudta tolni a labdát.

A találkozó vége felé a románok elkezdetek kockázatot vállalni, és a 77. percben majdnem kiegyenlítettek. Egy szöglet után nem tudtak tisztázni a törökök, a lecsorgóra érkező Nicolae Stanciu pedig 12 méterről eltekerte a labdát a hosszú irányába, a lövése viszont a kapufán csattant.