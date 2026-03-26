Csütörtök este a labdarúgó világbajnoki-pótselejtezők elődöntőjében a török válogatott 1-0-ra legyőzte a román csapatot az isztambuli Tupras Stadionban. A törökök ezzel továbbjutottak, a vb-pótselejtező rájátszásában pedig a Szlovákia-Koszovó összecsapás győztesével játszanak majd.

A csütörtök esti vb-pótselejtezőnek az elmúlt évek eredményei alapján a törökök voltak az esélyesei, már csak azért is, mert hazai pályán, pokoli hangulatban fogadták a románokat. 

A török válogatott esélyesként várta a románok elleni vb-pótselejtezőt
A török válogatott esélyesként várta a románok elleni vb-pótselejtezőt
Fotó: Jose Luis Contreras/NurPhoto via AFP

Vincenzo Montella együttese remek futballt mutatott be a világbajnoki selejtező sorozatban, azonban a török csapat a spanyol válogatottal került egy csoportba, amely végül veretlenül jutott ki világbajnokságra. 

Arda Güler varázsolt a vb-pótselejtezőn

A románok vb-selejtező csoportjukban csak a harmadik helyen végeztek, azonban a Nemzetek Ligája-szereplésüknek köszönhetően jogosultak lettek világbajnoki pótselejtezőre. 

A szenzációs hangulatú mérkőzés első félidejében a török birtokolták többet a labdát, az első komoly helyzetüket azonban csak a 31. percben tudták kidolgozni. Ekkor egy szép támadás végén a Juventusban futballozó Kenan Yıldız remek labdát készített le a mélységből érkező Arda Gülernek, azonban a Real Madrid középpályása 15 méterről kapu fölé bombázott. 

Turkey's midfielder #08 Arda Guler reacts during the play-off FIFA World Cup 2026 European qualification knockout semi-final football match between Turkey and Romania at Besiktas Park stadium, in Istanbul on March 26, 2026. (Photo by YASIN AKGUL / AFP)
A Real Madridban futballozó Arda Güleré volt az első félidő legnagyobb helyzete
Fotó: Yasin Akgul/AFP

Az első játékrész nem hozott gólt, a második félidő elején pedig a románok már látványosan kezdték húzni az időt, amiért folyamatos füttyszóban részesültek az isztambuli publikumtól. 

Az 53. percben aztán felrobbant a Tupras Stadion, ugyanis egy gyönyörű góllal előnybe kerültek a törökök. Arde Güler adott egy zseniális 30 méteres labdát a mélységből beinduló Ferdi Kadioglunak, aki ziccerbe került, a kimozduló Ionut Radu mellett pedig elegánsan a hálóba pöckölt (1-0).

Turkey's defender #20 Ferdi Kadioglu (L) celebrates with Turkey's midfielder #16 Ismail Yuksek (C) and Turkey's midfielder #08 Arda Guler (R) after scoring his team first goal during the play-off FIFA World Cup 2026 European qualification knockout semi-final football match between Turkey and Romania at Besiktas Park stadium, in Istanbul on March 26, 2026. (Photo by YASIN AKGUL / AFP)
A gólszerző Ferdi Kadioglu (balra) és Arda Güler ünnepli a török válogatott gólját
Fotó: Yasin Akgul/AFP

A vezetést megszerzése után támadásban maradtak a törökök, és a 61. percben majdnem növelték is az előnyüket. Kenan Yıldız húzott balról befelé, megnézte magának a hosszú felsőt, de a 14 méteres tekerése a felső lécen csattant. Tíz perccel később újabb helyzete volt a törököknek. Ezúttal Arda Güler célozta meg 15 méterről a kapu bal oldalát, Ionut Radu azonban óriási bravúrral szögletre tudta tolni a labdát. 

A találkozó vége felé a románok elkezdetek kockázatot vállalni, és a 77. percben majdnem kiegyenlítettek. Egy szöglet után nem tudtak tisztázni a törökök, a lecsorgóra érkező Nicolae Stanciu pedig 12 méterről eltekerte a labdát a hosszú irányába, a lövése viszont a kapufán csattant. 

A hajrában a románok próbálkoztak volna, de alig találkoztak a labdával, így a törökök magabiztos győzelmet arattak, és bejutottak a pótselejtező fináléjába, ahol a Szlovákia-Koszovó összecsapás győztesével játszanak majd.

Európai vb-pótselejtezők, elődöntők:
Törökország-Románia 1-0 (0-0)
gólszerzők: Kadioglu (53.)

  • kapcsolódó cikkek:
A törökök ismét megtalálták Szoboszlait, aljas támadás indult ellene
Akkora gólt kapott a Real Madrid, hogy sokkot kaptak a szurkolók – videó
Arda Güler hisztizett, a Real Madrid sztárjai szégyenükben elmenekültek – videó

 

