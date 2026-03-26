A csütörtök esti vb-pótselejtezőnek az elmúlt évek eredményei alapján a törökök voltak az esélyesei, már csak azért is, mert hazai pályán, pokoli hangulatban fogadták a románokat.
Vincenzo Montella együttese remek futballt mutatott be a világbajnoki selejtező sorozatban, azonban a török csapat a spanyol válogatottal került egy csoportba, amely végül veretlenül jutott ki világbajnokságra.
Arda Güler varázsolt a vb-pótselejtezőn
A románok vb-selejtező csoportjukban csak a harmadik helyen végeztek, azonban a Nemzetek Ligája-szereplésüknek köszönhetően jogosultak lettek világbajnoki pótselejtezőre.
A szenzációs hangulatú mérkőzés első félidejében a török birtokolták többet a labdát, az első komoly helyzetüket azonban csak a 31. percben tudták kidolgozni. Ekkor egy szép támadás végén a Juventusban futballozó Kenan Yıldız remek labdát készített le a mélységből érkező Arda Gülernek, azonban a Real Madrid középpályása 15 méterről kapu fölé bombázott.
Az első játékrész nem hozott gólt, a második félidő elején pedig a románok már látványosan kezdték húzni az időt, amiért folyamatos füttyszóban részesültek az isztambuli publikumtól.
Az 53. percben aztán felrobbant a Tupras Stadion, ugyanis egy gyönyörű góllal előnybe kerültek a törökök. Arde Güler adott egy zseniális 30 méteres labdát a mélységből beinduló Ferdi Kadioglunak, aki ziccerbe került, a kimozduló Ionut Radu mellett pedig elegánsan a hálóba pöckölt (1-0).
A vezetést megszerzése után támadásban maradtak a törökök, és a 61. percben majdnem növelték is az előnyüket. Kenan Yıldız húzott balról befelé, megnézte magának a hosszú felsőt, de a 14 méteres tekerése a felső lécen csattant. Tíz perccel később újabb helyzete volt a törököknek. Ezúttal Arda Güler célozta meg 15 méterről a kapu bal oldalát, Ionut Radu azonban óriási bravúrral szögletre tudta tolni a labdát.
A találkozó vége felé a románok elkezdetek kockázatot vállalni, és a 77. percben majdnem kiegyenlítettek. Egy szöglet után nem tudtak tisztázni a törökök, a lecsorgóra érkező Nicolae Stanciu pedig 12 méterről eltekerte a labdát a hosszú irányába, a lövése viszont a kapufán csattant.
A hajrában a románok próbálkoztak volna, de alig találkoztak a labdával, így a törökök magabiztos győzelmet arattak, és bejutottak a pótselejtező fináléjába, ahol a Szlovákia-Koszovó összecsapás győztesével játszanak majd.
Európai vb-pótselejtezők, elődöntők:
Törökország-Románia 1-0 (0-0)
gólszerzők: Kadioglu (53.)
