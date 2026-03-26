Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

„A helyzet súlyos” – sokkoló hírek érkeztek Zelenszkij állapotáról

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Míg a címvédő pihen, Szoboszlaiék pörögnek. A francia profi labdarúgóliga (LFP) elhalasztotta a bajnok Paris Saint-Germain április 11-re kiírt Lens elleni bajnokiját, így a Bajnokok Ligájában is címvédő PSG közel egy hetet pihenhet a Liverpool elleni negyeddöntő visszavágója előtt.

Az LFP hivatalos közleményében azt írta, a PSG-meccs halasztásával az a célja, hogy a Ligue 1 megőrizze helyét az UEFA-rangsorban, ezzel a jövőben is négy csapatot indíthasson az első számú nemzetközi kupasorozatban.

Tavaly a PSG legyőzte Szoboszlaiékat, majd meg is nyerte a BL-t Fotó: OLI SCARFF / AFP
Pihenten készülhet a visszavágóra a PSG

Mindez azt jelenti, hogy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool elleni, április 8-án sorra kerülő első mérkőzés után a PSG-nek nem lesz hétvégi bajnokija, és pihenten készülhet a hat nappal későbbi visszavágóra.

Mindeközben

a Liverpool négy nappal az első találkozó előtt FA Kupa-negyeddöntőt vív a Manchester City ellen, majd a PSG elleni összecsapás után három nappal a Fulhammel találkozik a Premier League-ben, újabb három nappal később pedig az Anfielden fogadja a párizsiakat.

Hasonló okok miatt az LFP elhalasztotta a Brest–Strasbourg összecsapást, utóbbi gárda ugyanis a Konferencia-ligában érdekelt a Mainz ellen — jelentette az MTI.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!