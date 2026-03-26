Az LFP hivatalos közleményében azt írta, a PSG-meccs halasztásával az a célja, hogy a Ligue 1 megőrizze helyét az UEFA-rangsorban, ezzel a jövőben is négy csapatot indíthasson az első számú nemzetközi kupasorozatban.

Tavaly a PSG legyőzte Szoboszlaiékat, majd meg is nyerte a BL-t

Pihenten készülhet a visszavágóra a PSG

Mindez azt jelenti, hogy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool elleni, április 8-án sorra kerülő első mérkőzés után a PSG-nek nem lesz hétvégi bajnokija, és pihenten készülhet a hat nappal későbbi visszavágóra.

Mindeközben

a Liverpool négy nappal az első találkozó előtt FA Kupa-negyeddöntőt vív a Manchester City ellen, majd a PSG elleni összecsapás után három nappal a Fulhammel találkozik a Premier League-ben, újabb három nappal később pedig az Anfielden fogadja a párizsiakat.

Hasonló okok miatt az LFP elhalasztotta a Brest–Strasbourg összecsapást, utóbbi gárda ugyanis a Konferencia-ligában érdekelt a Mainz ellen — jelentette az MTI.