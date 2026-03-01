Live
Idegenbeli bravúr. A Nyíregyháza 2-1-re legyőzte Felcsúton a Puskás Akadémiát az NB I 24. fordulójában.

A tavasszal még veretlen Nyíregyháza vasárnap délután a Puskás Akadémia otthonában próbálta meghosszabbítani jó sorozatát. Bódog Tamás vezetőedző együttese a három győzelemnek és két döntetlennek köszönhetően elkerült a kiesőzónából, és további pontokra volt szüksége, hogy el is távolodjon a tabella végéről. A felcsútiaknál két hátvéd sem játszhatott, mivel Wojciech Golla és Quentin Maceiras is eltiltását tölti.

A vendég Nyíregyháza büntetőből szerzett vezetést a Puskás Akadémia otthonában Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség
A vendég Nyíregyháza büntetőből szerzett vezetést a Puskás Akadémia otthonában
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Puskás ellen folytatódott a Nyíregyháza remek sorozata

Fizz Liga (NB I), 24. forduló:
Puskás Akadémia FC – Nyíregyháza FC 1-2 (0-1)
Pancho Aréna, 1810 néző
v.: Molnár A.
Puskás Akadémia: Szappanos – Szolnoki (Semel, 83.), Harutyunjan, Markgráf, Nagy Zs. – Duarte, Favorov - Lukács D. (Soisalo, 77.), Magyar Zs. (Dárdai, 60.), Mondovics (Kern, 60.) – Fameyeh (Németh A., 60.)
Nyíregyháza: Kovács D. – Dreskovic, Temesvári, Katona L. – Jovanov, Kovács M., Toma (Katona B., a szünetben), Manner (Katona M., a szübetben), Antonov (Benczenleitner, 88.) – Kvasina (Sorrea, 90+2.), Tijani (Edomwonyi, 70.)
gól: Dárdai (68.), illetve Kvasina (45+2., 11-esből), Katona M. (77.)
sárga lap: Markgráf (80.), illetve Kovács M. (38.), Dreskovic (50.), Tijani (55.), Katona L. (59.), Kvasina (81.), Jovanov (86.)

Eseménytelenül telt a mérkőzés első félideje, amelyben sok volt a hiba, mindössze néhány távoli lövésig jutottak csak el a csapatok. A szünet előtt mégis vezetést szerzett a Nyíregyháza, mert a kapujából messzire kimozduló Szappanos Péter buktatta Kovács Mátyást, a megítélt büntetőt pedig Marko Kvasina magabiztosan értékesítette.

Felcsút, 2026. március 1. Joel Fameyeh, a Puskás Akadémia FC (j) és Kovács Dániel, a Nyíregyháza Spartacus FC játékosa a labdarúgó Fizz Liga 24. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC-Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2026. március 1-jén. MTI/Vasvári Tamás
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Fordulás után nagyobb lendülettel folytatta a Puskás Akadémia, a csereként beállt Dárdai Palkó találatával ki is egyenlített. Megélénkült a meccs, jól reagált a bekapott gólra a Nyíregyháza, és a szintén a padról beszálló Katona Mátyás révén ismét vezetést szerzett.

Elkeseredetten próbált pontot menteni a hazai együttes, ám a Nyíregyháza magabiztosan megőrizte előnyét és elvitte a három pontot Felcsútról.

Bódog Tamás csapata sikerével megelőzte az MTK-t, és már a kilencedik - jelentette az MTI.

