A 34 éves egykori Ajax-szélsőt, Quincy Promest még 2023-ban 18 hónap börtönbüntetésre ítélték az ügy kapcsán, amely egy Abcoudéban tartott családi rendezvényen robbant ki.

Quincy Promes elismerte a késelést

Miért változtatta meg a vallomását Quincy Promes?

A konfliktus hátterében az állt, hogy Promes azzal vádolta rokonát, hogy ellopta a családi ékszereket, ami heves vitához, majd tettlegességhez vezetett.

A futballista korábban tagadta az ellene felhozott vádakat, most azonban új ügyvédei – Gert-Jan Knoops és Carry Knoops – közölték:

védencük stratégiát váltott, és beismerő vallomást tett. Elmondásuk szerint Promes egy zsebkés segítségével „egyszer szúrt”, és ezt állítólag beszámíthatatlan állapotban, illetve önvédelemből követte el.

A jogi csapat szerint a játékos korábban azért hallgatott, mert elvesztette bizalmát a holland igazságszolgáltatásban. Mint fogalmaztak, utólag már ő maga is úgy látja, hogy a hallgatás nem volt jó döntés. Promes jelenleg pszichológiai segítséget kap, miközben igyekszik tisztázni a helyzetét.

Carry Knoops kiemelte: védencét jelentősen befolyásolta az a félelem és düh, amelyet az váltott ki benne, ahogyan a holland hatóságok és a média bűnözőként festették le. Emellett az is komoly traumát okozott számára, amikor értesült arról, hogy Dubajban letartóztatott fogvatartottakat megkínoztak.

Promes az ügyvédein keresztül azt is jelezte, hogy önként visszatérne Hollandiába, ugyanakkor nem érti, miért nem biztosították számára ennek lehetőségét. Állítása szerint a jogállamba vetett hite megrendült, ezért döntött korábban a hallgatás mellett.

Quincy Promes egy 2025-ös tárgyaláson

Most azonban már kész megszólalni, igaz, nem nyilvánosan.

Ellenkező esetben megint a busz alá dobnának a média jelenlétében”

– fogalmazott, utalva arra, hogy zárt ajtók mögött szeretné megtenni vallomását.

Az ügy fellebbviteli tárgyalásának érdemi szakaszát az év végére tűzték ki, így a történet korántsem ért még véget.

Érdekesség, hogy nem ez az egyetlen botránya ez egykor még a Manchester United által is csábított focistának: Bűntársaival Antwerpen kikötőjén keresztül 1360 kilogramm kokaint csempészett be Hollandiába, a bűnbandát a holland hatóságok telefonok lehallgatásával buktatták le. Promes tagadja az ellene felhozott vádakat.