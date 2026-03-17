Borzasztóan indult Neil El Aynaoui számára a kedd reggel. Az olasz Serie A-ban szereplő AS Roma marokkói válogatott középpályása ugyanis rablás áldozata lett, és ezért nem is jelent meg a csapat edzésén.

Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő AS Roma marokkói válogatott játékosa sokkos állapotban van, miután kedd éjszaka rablás áldozata lett római otthonában. A La Gazzetta dello Sport tudósítása szerint hat betörő jutott be a játékos otthonába, ahol Neil El Aynaouin kívül még a párjára, a testvérére és az édesanyjára is rátámadtak, utóbbi azt is megosztotta, hogy kést szorítottak a torkához.

Neil El Aynaoui és családja rablás áldozata lett
 Neil El Aynaoui és családja rablás áldozata lett
Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Rablás történt a válogatott középpályás otthonában

A hat főt számláló banda hajnali 3 óra körül hajtotta végre a rablást, mely során El Aynaouit ébresztették fel először, majd a hozzátartozóival együtt egy szobába zárták. A rablók tízezer euró értékű ékszert, órákat és táskákat vittek el, s bár a rendőrség hamar megérkezett, az elkövetőket továbbra sem fogták el.

Kést tartottak a torkomhoz, mindent elvittek, majd elmentek, és azt mondták, hogy maradjunk csendben”

− fogalmazott a marokkói játékos édesanyja a helyi lapoknak.

Az olasz lap kiemelte, hogy nem ez volt az első eset Rómában, hiszen korábban az AS Roma szélsője, Wesley, valamint több Lazio-játékos, mint Mario Gila vagy éppen Matías Vecino is rablás áldozatai lettek. El Aynaoui a 2025-2026-os idény előtt érkezett Rómába, állítólag még mindig sokkos állapotban van, és értelemeszerűen nem jelent meg a Farkasok keddi edzésén.

