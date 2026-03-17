Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő AS Roma marokkói válogatott játékosa sokkos állapotban van, miután kedd éjszaka rablás áldozata lett római otthonában. A La Gazzetta dello Sport tudósítása szerint hat betörő jutott be a játékos otthonába, ahol Neil El Aynaouin kívül még a párjára, a testvérére és az édesanyjára is rátámadtak, utóbbi azt is megosztotta, hogy kést szorítottak a torkához.
Rablás történt a válogatott középpályás otthonában
A hat főt számláló banda hajnali 3 óra körül hajtotta végre a rablást, mely során El Aynaouit ébresztették fel először, majd a hozzátartozóival együtt egy szobába zárták. A rablók tízezer euró értékű ékszert, órákat és táskákat vittek el, s bár a rendőrség hamar megérkezett, az elkövetőket továbbra sem fogták el.
Kést tartottak a torkomhoz, mindent elvittek, majd elmentek, és azt mondták, hogy maradjunk csendben”
− fogalmazott a marokkói játékos édesanyja a helyi lapoknak.
Az olasz lap kiemelte, hogy nem ez volt az első eset Rómában, hiszen korábban az AS Roma szélsője, Wesley, valamint több Lazio-játékos, mint Mario Gila vagy éppen Matías Vecino is rablás áldozatai lettek. El Aynaoui a 2025-2026-os idény előtt érkezett Rómába, állítólag még mindig sokkos állapotban van, és értelemeszerűen nem jelent meg a Farkasok keddi edzésén.
