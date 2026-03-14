Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elképesztő ok miatt szakadt félbe az iraki labdarúgó-bajnokság egyik mérkőzése. Az Erbil és az Al-Mina lépett pályára péntek este, azonban a találkozót rakétatámadás miatt félbe kellett szakítani.

Az iraki labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában az Erbil hazai pályán nyert 3-2-re az Al-Mina ellen, de a péntek esti találkozó nem az ötgólos eredményről maradt emlékezetes. Egy felhasználó az X-oldalára töltött fel egy videót, melyből kiderül, hogy rakétatámadás miatt félbe kellett szakítani a bajnokit. A közel-keleti háború már több esetben érintette a sportvilágot, ez a felvétel pedig többeket megrémisztett.

Arbil városánál történt a rakétatámadás
Arbil városánál történt a rakétatámadás
Fotó: SABUR RASHID / NurPhoto

Rakétatámadás miatt szünetelt a találkozó

Az Erbil Al-Mina elleni bajnoki mérkőzését azért kellett szüneteltetni, mert a város felett rakétákat fogtak el egy közeli amerikai bázis elleni támadás során.

Később folytatódott a bajnoki, amely 3-2-es hazai győzelmet hozott Serzod Temirov triplájának köszönhetően. Az üzbég játékos a maratoni hosszabbítás során, a 107. percben szerezte meg a mindent eldöntő találatot az Al-Mina ellen, így az Erbil megőrizte harmadik helyét a tabellán.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!