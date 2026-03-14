Az iraki labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában az Erbil hazai pályán nyert 3-2-re az Al-Mina ellen, de a péntek esti találkozó nem az ötgólos eredményről maradt emlékezetes. Egy felhasználó az X-oldalára töltött fel egy videót, melyből kiderül, hogy rakétatámadás miatt félbe kellett szakítani a bajnokit. A közel-keleti háború már több esetben érintette a sportvilágot, ez a felvétel pedig többeket megrémisztett.
Rakétatámadás miatt szünetelt a találkozó
Az Erbil Al-Mina elleni bajnoki mérkőzését azért kellett szüneteltetni, mert a város felett rakétákat fogtak el egy közeli amerikai bázis elleni támadás során.
Később folytatódott a bajnoki, amely 3-2-es hazai győzelmet hozott Serzod Temirov triplájának köszönhetően. Az üzbég játékos a maratoni hosszabbítás során, a 107. percben szerezte meg a mindent eldöntő találatot az Al-Mina ellen, így az Erbil megőrizte harmadik helyét a tabellán.
