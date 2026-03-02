Live
Szokatlan pillanat törte meg a Puskás Akadémia és a Nyíregyháza bajnoki mérkőzésének ritmusát a Pancho Arénában. A második félidő közepén rövid időre megállt a játék – nem sérülés vagy VAR-ellenőrzés miatt, hanem azért, mert naplementekor – a ramadán miatti böjt megtöréséhez igazodva – rövid szünetet tartottak.

A ramadán szent hónapja alatt a muszlim hívők napkeltétől napnyugtáig böjtölnek, vagyis nem esznek és nem isznak. Egy élsportoló számára, aki egy mérkőzésen akár 10–12 kilométert is lefut, ez komoly fizikai kihívást jelent.

A Nyíregyháza játékosai a felcsúti mérkőzésen; a ramadán idején ketten rövid szünetet kaptak, hogy naplemente után megtörhessék a böjtöt. Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség
A Nyíregyháza játékosai a felcsúti mérkőzésen; a ramadán idején ketten rövid szünetet kaptak, hogy naplemente után megtörhessék a böjtöt.
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Ramadán: a Nyíregyháza két játékosa evett pár falatot a 60. percben

A szombat esti találkozón a játékvezető a 60. perc környékén rövid technikai szünetet rendelt el, miután a nap lebukott a stadion tetőszerkezete mögött. A jelzés után a Nyíregyháza két játékosa, Meldin Dreskovic és Muhamed Tijani a kispadhoz sietett, hogy néhány korty vízzel és pár falattal megtörje az egész napos böjtöt – volt látható az M4Sport közvetítésében.

A jelenet ritkán látható a magyar élvonalban, ugyanakkor több európai bajnokságban – például Angliában és Németországban – már bevett gyakorlat, hogy a játékvezetők rövid megszakítással segítik a böjtölő játékosokat a napnyugta idején.

A gyorsan bekapott falatok aztán jól is jöttek, a Nyíregyháza ugyanis 2-1-re megnyerte a felcsúti mérkőzést.

