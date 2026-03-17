Egy 26 éves német influenszer, Katarina Amalija egészen különös módon került az európai topfutball világába: állítása szerint évek óta a legnagyobb sztárok ideiglenes barátnője. A profi focistákkal szinte napi szinten randizó fiatal nő a Recordnak adott interjújában kendőzetlenül beszélt arról, hogyan működik valójában a topjátékosok magánélete.

Katarina Amalija német influenszer évek óta randizik sztárfocistákkal, pusztán szórakozásból

Sztárfocistákkal randi, titoktartás, luxus és kettős élet

Az Instagramon több mint 350 ezer követővel büszkélkedő Amalija szerint a profi futballistáknál sokkal gyakoribb, hogy rövid, titkos kalandot keresnek, mint azt bárki is gondolná. A diszkréció azonban kulcsfontosságú a számukra, éppen ezért

a játékosokkal való találkozások előtt mindig titoktartási szerződést kell aláírnia,

amely garantálja, hogy sem a kapcsolat részletei, sem az adott játékos kiléte nem kerül nyilvánosságra, így a focisták hírneve és sokszor a többmilliós szponzori szerződéseik sem forognak veszélyben.

A saját OnlyFans-fiókkal is rendelkező nő azt is elárulta, hogy a futballisták között sok az olyan, aki kettős életet él.

A hűség a futball világában szinte nem is létezik

– fogalmazott, hozzátéve, hogy sok játékos annak ellenére is kalandot keres, hogy házasságban él és gyereke van.

2018-ban, mindössze 18 évesen kezdődött az egész, amikor a közösségi médián keresztül megismerkedett a Bayern München egyik játékosával. Állítása szerint annyira fontos volt számára az első találkozó, hogy még egy szépészeti beavatkozásnak is alávetette magát, hogy jó benyomást keltsen. Azóta már több híres futballistával is randizott, ami szinte mindennapossá vált. Így bár kívülről irigylésre méltónak tűnhet a luxusélet, amit él, viszont számára ez már inkább csak rutin.

Az operátori gyakornokként tevékenykedő 26 éves lány ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem pénzért találkozik a játékosokkal, hanem pusztán szórakozásból. A futó kalandok általában luxusutazásokról, magánrepülőgépekről és drága ajándékokról szólnak, ám szerinte ezek csak a futballvilág felszínes csillogását mutatják.

Sallai Roland csapattársa lehet a következő?

Amalija jelenleg is kapcsolatban áll néhány játékossal, elmondása szerint nemrég a török Besiktas egyik futballistájával találkozott, de hamarosan a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray egyik játékosával lesz randija.