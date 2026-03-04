„A futballban időről időre történnek olyan jelenetek, amelyek egyszerűen döbbenetet keltenek – Antonio Rüdiger pályafutásában viszont túl sok ilyen van” – kezdi a Bild jegyzete, utalva arra, hogy Rüdiger a Real Madrid legutóbbi meccsén megtérdelte az ellenfelét, ami miatt egyébként piros lapot kellett volna kapnia, de ez elmaradt.

A Real Madrid játékosa, Antonio Rüdiger a viselkedése miatt maradhat le a vb-ről?

Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

A németeknek így nem kell a Real Madrid játékosa?

A Real Madrid stadionjában, a Getafe elleni meccs 27. percében Rüdiger térddel előre rontott rá a már a földön fekvő ellenfelére, Diego Ricóra, és telibe találta. Ez már nem egyszerű kemény szabálytalanság volt, inkább egyfajta „merényletnek” tűnt – írják a németek.

Az eset ismét megmutatta: éles helyzetekben Rüdiger nem tud uralkodni magán, ezért így nem szabadna elvinni a világbajnokságra sem. A német szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann korábban jelezte, hogy akár olyan sztárjátékosokat is otthon hagyhat, akik klubcsapatukban alapemberek. Rüdiger jelenleg az egyik első a listán.

„Egyrészt az ilyen, a sport alapvető szabályait sértő ismétlődő fegyelmezetlenség elfogadhatatlan. Másrészt sportszakmailag sincs feltétlenül szükség rá, hiszen Schlotterbeck és Tah személyében erős belső védőpáros áll rendelkezésre. A válogatottban Rüdigert csapatjátékosként értékelik, a társai kedvelik, de aki ilyen gyakran elveszíti az önkontrollját, az mégsem vállalható” – írja Henning Feindt.

A cikk felidéz Rüdiger korábbi botrányaiból is párat:

A „fejlevágós” kézmozdulatot az Atlético Madrid elleni BL-meccs után (40 ezer eurós bírság),

Amikor meg akarta dobni a játékvezetőt egy kupadöntőben (6 meccses eltiltás),

A 2022-es világbajnokságon kinevette a japán Aszanót futás közben – mielőtt Németország 1–2-re kikapott és kiesett.

„Ez már túl sok. És aki nem változik, annak otthon kell maradnia” – vonják le a végkövetkeztetést.