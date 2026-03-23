A 0-1-ről fordító Real Madridnál Vinícius Júnior 11-esből és akcióból is betalált, a hazai csapat a 77. perctől Federico Valverde kiállítása miatt tíz emberrel futballozott.

A Real Madrid sztárja, Federico Valverde gólt szerzett, majd piros lapot kapott

A Real Madrid sztárja törlesztett?

A Real uruguayi válogatott középpályása az 55. percben gólt szerzett, majd a hajrában a kiállítás sorsára jutott. A piros lap kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az ominózus szabálytalanságot Valverde éppen azzal az Álex Baenával szemben követte el, akivel 2023-ban komoly összetűzésbe keveredett.

Az akkoriban még Villarreal-játékos Baena feljelentést tett, mert azt állította, hogy Valverde a stadion parkolójában bántalmazta őt.

Az ügy hátterében az a vád állt, hogy a spanyol válogatott játékos korábban megjegyzést tett Valverde várandós feleségére és a születendő gyermekére. Ezt a Valverde környezetéből származó állítást később Baena tagadta és hazugságnak nevezte – idézte fel a történteket a Magyar Nemzet. A furcsa ügyben végül nem született sportfegyelmi eltiltás, a büntetőeljárást pedig bizonyítékhiány miatt lezárták.

Nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy Valverde az akkori botrány tudatos törlesztéseként rúgta meg durván Baenát, de az előzmények ismeretében ez a lehetőség nem hagyható figyelmen kívül.

Álex Baena korábban komoly balhéba keveredett a Real sztárjával

Vinícius Júnior Diego Simeonét hergelte

A Manchester City elleni BL-rangadó után ismét két gólig jutott Vinícius Júnior, akit Árvalo Arbeloa vezetőedző vastaps kíséretében cserélt le a 87. percben. A brazil támadó a 3-2-es vezetés tudatában komótosan ballagott le a pályáról, ami nagyon nem tetszett Diego Simeonénak.

Az Atlético trénere dühösen magyarázott a negyedik játékvezetőnek, melyen Vinícius csak gúnyosan nevetett.

Ahogyan Valverde és Baena, úgy Vinícius és Simeone kapcsolata sem volt felhőtlen már ezt megelőzően sem. Viszonyuk a januári spanyol Szuperkupa elődöntőjében mérgesedett el, amikor a lecserélt brazilnak az argentin edző ezt mondta: „Florentino Pérez ki fog rúgni, emlékezz, mit mondok neked!”.

Erre nyilván kevés az esély jelenleg, és a rangadó után Vinícius lehetett elégedettebb, hiszen csapata megnyerte a derbit, ezzel továbbra is üldözi az éllovas Barcelonát, míg az Atlético visszacsúszott a tabella negyedik helyére, a Villarreal mögé.