A La Liga 29. fordulójának vasárnap esti rangadója emlékezetes összecsapást hozott. A Real Madrid 3-2-re legyőzte a városi rivális Atlético Madridot, de a mérkőzést Federico Valverde kiállítása miatt emberhátrányban fejezte be. Vinícius Júnior két góllal járult hozzá a győzelemhez, és szokásához híven ezúttal sem csak a teljesítményével hívta fel magára a figyelmet.

A 0-1-ről fordító Real Madridnál Vinícius Júnior 11-esből és akcióból is betalált, a hazai csapat a 77. perctől Federico Valverde kiállítása miatt tíz emberrel futballozott.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde scores his team's second goal during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Club Atletico de Madrid at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on March 22, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A Real Madrid sztárja törlesztett?

A Real uruguayi válogatott középpályása az 55. percben gólt szerzett, majd a hajrában a kiállítás sorsára jutott. A piros lap kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az ominózus szabálytalanságot Valverde éppen azzal az Álex Baenával szemben követte el, akivel 2023-ban komoly összetűzésbe keveredett. 

Az akkoriban még Villarreal-játékos Baena feljelentést tett, mert azt állította, hogy Valverde a stadion parkolójában bántalmazta őt. 

Az ügy hátterében az a vád állt, hogy a spanyol válogatott játékos korábban megjegyzést tett Valverde várandós feleségére és a születendő gyermekére. Ezt a Valverde környezetéből származó állítást később Baena tagadta és hazugságnak nevezte – idézte fel a történteket a Magyar Nemzet. A furcsa ügyben végül nem született sportfegyelmi eltiltás, a büntetőeljárást pedig bizonyítékhiány miatt lezárták. 

Nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy Valverde az akkori botrány tudatos törlesztéseként rúgta meg durván Baenát, de az előzmények ismeretében ez a lehetőség nem hagyható figyelmen kívül.

Alex Baena left winger of Atletico de Madrid and Spain during the La Liga EA Sports match between Real Madrid CF and Atlético de Madrid at Estadio Santiago Bernabeu on March 22, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto)
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Vinícius Júnior Diego Simeonét hergelte

A Manchester City elleni BL-rangadó után ismét két gólig jutott Vinícius Júnior, akit Árvalo Arbeloa vezetőedző vastaps kíséretében cserélt le a 87. percben. A brazil támadó a 3-2-es vezetés tudatában komótosan ballagott le a pályáról, ami nagyon nem tetszett Diego Simeonénak. 

Az Atlético trénere dühösen magyarázott a negyedik játékvezetőnek, melyen Vinícius csak gúnyosan nevetett. 

Ahogyan Valverde és Baena, úgy Vinícius és Simeone kapcsolata sem volt felhőtlen már ezt megelőzően sem. Viszonyuk a januári spanyol Szuperkupa elődöntőjében mérgesedett el, amikor a lecserélt brazilnak az argentin edző ezt mondta: „Florentino Pérez ki fog rúgni, emlékezz, mit mondok neked!”.

Erre nyilván kevés az esély jelenleg, és a rangadó után Vinícius lehetett elégedettebb, hiszen csapata megnyerte a derbit, ezzel továbbra is üldözi az éllovas Barcelonát, míg az Atlético visszacsúszott a tabella negyedik helyére, a Villarreal mögé.

  • Kapcsolódó cikkek
Cristiano Ronaldót rúgta le edzésen, hónapokig nem hívták az első csapathoz
Meghalt a Manchester United korábbi edzője, De Gea megtörten búcsúzott
A szex és a videójáték majdnem tönkretette: megdöbbentő vallomást tett a focilegenda

 

