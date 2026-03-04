A Corriere dello Sport szerint Massimiliano Allegri oldhatja meg a madridi gondokat. Az olasz lap úgy tudja, az AC Milan futballcsapatának vezetőedzője ülhet le a Real Madrid kispadjára.

Allegri lesz a befutó a Real Madrid kispadjára?

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Allegri lesz a befutó a Real Madrid kispadjára?

A posztra esélyesként emlegetik Jürgen Kloppot is, a Liverpool FC korábbi német mestere azonban már többször is leszögezte, hogy nem óhajt ismét edzői állást vállalni. A Real Madrid vezetése az olasz újság szerint egyértelműen Allegrit szeretné, aki viszont korábban – 2019-ben, majd 2021-ben – már két ízben is visszautasította a madridi klub ajánlatát.

Az 58 éves Allegri májusban vette át a Milan csapatát, a 2026/27-es szezon végéig szóló szerződést írva alá. Előzőleg a Juventus szakmai munkáját irányította 2021 és 2024 között, de korábban is ült már a torinóiak kispadján. Vezetésével a Juve öt bajnoki címet nyert a Serie A-ban (2015-2019), emellett öt Olasz Kupa- (2015-2018, 2024) és két Bajnokok Ligája-döntős szereplés került a diadalgyűjteményébe (2015, 2017). Jelenleg az AC Milan 57 ponttal a második az olasz bajnokságban, tíz ponttal lemaradva az Internazionale mögött.

Real Madrid are reportedly considering Massimiliano Allegri as a potential head coach option for the 2026-27 season. 🫵



Florentino Pérez is said to favour an experienced, established manager over younger or less proven options. ⚪️@CorSport pic.twitter.com/zXKnocAtUg — SPORF (@Sporf) March 4, 2026

A Real Madrid január 12-én jelentette be a spanyol Xabi Alonso távozását, aki a szezon kezdete előtt vette át a vezetőedzői posztot. Helyére honfitársa, Álvaro Arbeloa került, akinek irányítása mellett már többször is megbotlott a fővárosi alakulat, mely 60 ponttal a második a spanyol bajnokságban, négy ponttal lemaradva az éllovas és címvédő FC Barcelona mögött.

A madridiakat több probléma is sújtja, súlyos sérülést szenvedett Rodrygo és még Mbappé sem bevethető. Arbeloának összesen 10 játékos kell nélkülöznie a Celta Vigo elleni bajnoki találkozón.

További cikkek