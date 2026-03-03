Gyülekeznek a viharfelhők Madridban. Úgy tűnik, súlyos sérülést szenvedett a Real Madrid és a brazil válogatott sztárja, Rodrygo.

Kihagyja a világbajnokságot a Real Madrid sztárja?

Fotó: THOMAS COEX / AFP

A Real Madrid március 2-án szenvedett sokkoló, 0-1-es vereséget hazai pályán a Getafe ellen. A spanyol rekordbajnok már eddig is számos sérüléssel küzdött, többek között Kylian Mbappé sem bevethető. A mérkőzés másnapján pedig kiderült, Rodrygo elülső keresztszalag-szakadást szenvedett. A sérülés egyben azt is jelenti, hogy szinte biztosan kihagyja a szezon hátralevő részét, ezzel együtt az idei világbajnokságot is.

A szélső csereként szállt be a Getafe elleni bajnokin az 55. percben, és végig is játszotta a találkozót. Semmi jel nem utalt arra, hogy sérülést szenvedett volna, a meccs végén több veszélyes madridi akcióban is fontos szerepet játszott. A sérülés a 66. percben történhetett, amikor Rodrygo ütközött Adrian Lisoval. Rövid ideig feküdt a földön, de folytatta a játékot, másnap reggelre viszont jelentős fájdalmat érzett.

A Real Madrid jelenleg négypontos hátrányban van a listavezető Barcelona ellen a La Ligában, és ebben a hónapban még a Manchester City elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntőkre is sor kerül. Álvaro Arbeloa csapata ezzel nagyon nehéz helyzetbe került.

A spanyol AS arról számolt be, hogy Rodrygo minimum hat hónap múlva térhet vissza, de gyakori esetben ez akár 8-10 hónap is lehet. Brazília június 13-án játssza első meccsét a vb-n Marokkó ellen a MetLife Stadionban, New Jersey-ben.

