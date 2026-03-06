Live
A spanyol labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának nyitómérkőzésén a Real Madrid 2-1-re nyert a Celta Vigo otthonában. A Real Madrid hőse a csapatkapitány Federico Valverde volt, aki egy 95. percben lőtt góllal harcolta ki csapatának a győzelmet.

A Real Madrid nincs túl jó formában, ráadásul győzelmi kényszerben lépett pályára a Celta Vigo otthonában, ugyanis Álvaro Arbeloa együttese a legutóbbi két bajnoki mérkőzését elveszítette, ennek következtében a címvédő Barcelona négypontos előnyre tett szert. 

Vinicius Jr of Real Madrid reacts to a missed opportunity during the La Liga 2025/26 match between Real Madrid and Getafe at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid, Spain, on March 2. (Photo by Guille Martinez/f22photo/NurPhoto) (Photo by Guillermo Martinez / NurPhoto via AFP)
A Real Madrid játéka akadozik az utóbbi hetekben
Fotó: Guillermo Martinez/NurPhoto via AFP

A Real Madrid ellenfele ezúttal az a Celta Vigo volt, amely a legutóbb öt hazai bajnoki meccséből négyet megnyert, és az Európa-ligában is bejutott a legjobb 16 közé. 

A Real Madrid több sebből vérzett

A péntek esti mérkőzést a Real Madrid soha nem látott összeállításban kezdte. Álvaro Arbeloa ugyanis tíz játékosára, többek között David Alabára, Jude Bellnighamre,Eduardo Camavingára, Eder Militaóra, Alvaro Carrerasre, Dean Huijsenre, Franco Mastantuonóra és Rodrygóra sem számíthatott sérülés vagy eltiltás miatt. 

A mérkőzés elején többet volt a labda a Celta Vigónál, a galíciai csapat közel 70%-ban birtokolta a labdát, a vezetést mégis a Real Madrid szerezte meg a 11. percben. Egy gyorsan elvégzett szöglet után Arda Güler tette vissza a labdát a tizenhatosra érkező Aurelien Tchouameninek, aki kapásból a jobb felső sarokba helyezett (1-0). 

  • A török Arda Güler szezonbeli 15. gólpasszát adta. Az öt európai top bajnokságot tekintve csak a Bayern München francia játékosa, Michael Olise adott többet (23). 
Real Madrid's French midfielder #14 Aurelien Tchouameni celebrates scoring his team's first goal during the Spanish league football match between Celta Vigo and Real Madrid CF at the Balaidos Stadium in Vigo on March 6, 2026. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
Aurelien Tchouameni az első gólját lőtte az idei La Liga-szezonban
Fotó: Miguel Riopa/AFP

Sokáig azonban nem vezetett a Királyi Gárda, ugyanis negyedórán belül egyenlített a Celta Vigo. A svéd Williot Swedberg kapott egy hosszú labdát a bal szélen, betört a tizenhatoson belülre, majd középre játszott az érkező Borja Iglesiasnak, aki hét méterről a kapu bal oldalába lőtt (1-1). 

A folytatásban többet volt a labda a Realnál, nagyobb helyzetei viszont a Celtának voltak, de az eredmény nem változott, így a csapatok döntetlennel mehettek a szünetre. A második félidőben óriási mezőnyfölényben játszott a Real Madrid, azonban komoly veszélyt nem jelentett a Celta Vigo kapujára. Álvaro Arbeloa együttesének a második játékrészben mindössze két kaput eltaláló lövése volt és úgy tűnt, egy ponttal térhet haza, azonban a 95. percben volt még egy csattanó a meccsben. 

Trent Alexander-Arnold jobbról belőtt labdáját kivágták a hazai védők, azonban érkezett a csapatkapitány Federico Valverde, akinek a 18 méteres lövése irányt változtatott a blokkolni akar Marcos Alonsón, a labda pedig védhetetlenül landolt a kapu jobb oldalában (1-2). 

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde celebrates scoring his team's second goal during the Spanish league football match between Celta Vigo and Real Madrid CF at the Balaidos Stadium in Vigo on March 6, 2026. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
Az uruguayi Federico Valverde volt a Real Madrid hőse
Fotó: Miguel Riopa/AFP

A Real Madrid ezzel az utolsó pillanatban kiharcolta a győzelmet, és egy pontra megközelítette az FC Barcelona csapatát, amely egy meccsel kevesebbet játszott. 

