A Real Madrid nincs túl jó formában, ráadásul győzelmi kényszerben lépett pályára a Celta Vigo otthonában, ugyanis Álvaro Arbeloa együttese a legutóbbi két bajnoki mérkőzését elveszítette, ennek következtében a címvédő Barcelona négypontos előnyre tett szert.

A Real Madrid játéka akadozik az utóbbi hetekben

Fotó: Guillermo Martinez/NurPhoto via AFP

A Real Madrid ellenfele ezúttal az a Celta Vigo volt, amely a legutóbb öt hazai bajnoki meccséből négyet megnyert, és az Európa-ligában is bejutott a legjobb 16 közé.

A Real Madrid több sebből vérzett

A péntek esti mérkőzést a Real Madrid soha nem látott összeállításban kezdte. Álvaro Arbeloa ugyanis tíz játékosára, többek között David Alabára, Jude Bellnighamre,Eduardo Camavingára, Eder Militaóra, Alvaro Carrerasre, Dean Huijsenre, Franco Mastantuonóra és Rodrygóra sem számíthatott sérülés vagy eltiltás miatt.

A mérkőzés elején többet volt a labda a Celta Vigónál, a galíciai csapat közel 70%-ban birtokolta a labdát, a vezetést mégis a Real Madrid szerezte meg a 11. percben. Egy gyorsan elvégzett szöglet után Arda Güler tette vissza a labdát a tizenhatosra érkező Aurelien Tchouameninek, aki kapásból a jobb felső sarokba helyezett (1-0).

A török Arda Güler szezonbeli 15. gólpasszát adta. Az öt európai top bajnokságot tekintve csak a Bayern München francia játékosa, Michael Olise adott többet (23).

Aurelien Tchouameni az első gólját lőtte az idei La Liga-szezonban

Fotó: Miguel Riopa/AFP

Sokáig azonban nem vezetett a Királyi Gárda, ugyanis negyedórán belül egyenlített a Celta Vigo. A svéd Williot Swedberg kapott egy hosszú labdát a bal szélen, betört a tizenhatoson belülre, majd középre játszott az érkező Borja Iglesiasnak, aki hét méterről a kapu bal oldalába lőtt (1-1).

A folytatásban többet volt a labda a Realnál, nagyobb helyzetei viszont a Celtának voltak, de az eredmény nem változott, így a csapatok döntetlennel mehettek a szünetre. A második félidőben óriási mezőnyfölényben játszott a Real Madrid, azonban komoly veszélyt nem jelentett a Celta Vigo kapujára. Álvaro Arbeloa együttesének a második játékrészben mindössze két kaput eltaláló lövése volt és úgy tűnt, egy ponttal térhet haza, azonban a 95. percben volt még egy csattanó a meccsben.