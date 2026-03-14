A La Liga 28. fordulójának szombat esti mérkőzésén nem történt meglepetés. A Real Madrid könnyedén nyert, Álvaro Arbeloa együttese 4-1-re verte az Elche együttesét a Santiago Bernabéu Stadionban.

A Real Madrid a hétközben Federico Valverde mesterhármasával kiütötte a Manchester Cityt a Bajnokok Ligájában, a La Ligában pedig az Elche együttesét fogadta szombat este.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde celebrates scoring his team's second goal during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Elche CF at the Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on March 14, 2026.
Elképesztő formában a Real Madrid sztárja, Federico Valverde
Gyönyörű gólokkal nyert a Real Madrid

A vezetést Antonio Rüdiger szerezte meg, a német védő egy kipattanót kapásból bombázott a kapuba. A szünet előtt az ihletett formában futballozó Valverde is betalált, az uruguayi középpályás egy remek csel után a 16-os előteréből csodás mozdulattal lőtt a bal felső sarokba. 

Arda Güler csodagólt szerzett

A 67. percben a Real végleg eldöntötte a három pont sorsát, a 18 éves Dániel Yanez remek beadását az előrehúzódó Dean Huijsen fejelte az Eche kapujába.

A hajrában a vendég együttes egy öngóllal még szépített, 

majd Arda Güler egészen elképesztő találatot szerzett, a saját térfeléről, mintegy 70 méterről emelte át az Elche kinn álló kapusát. 

A csodás gól a linkre kattintva megtekinthető.

Real Madrid's Turkish midfielder #15 Arda Guler celebrates scoring his team's fourth goal during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Elche CF at the Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on March 14, 2026.
Arda Güler élete gólját rúgta
Álvaro Arbeloa együttese magabiztosan zsebelte be az újabb győzelmet, ezzel egy pontra megközelítette az éllovas Barcelonát, amely vasárnap fogadja a Sevillát.

