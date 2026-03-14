A Real Madrid a hétközben Federico Valverde mesterhármasával kiütötte a Manchester Cityt a Bajnokok Ligájában, a La Ligában pedig az Elche együttesét fogadta szombat este.

Elképesztő formában a Real Madrid sztárja, Federico Valverde

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Gyönyörű gólokkal nyert a Real Madrid

A vezetést Antonio Rüdiger szerezte meg, a német védő egy kipattanót kapásból bombázott a kapuba. A szünet előtt az ihletett formában futballozó Valverde is betalált, az uruguayi középpályás egy remek csel után a 16-os előteréből csodás mozdulattal lőtt a bal felső sarokba.

Federico Valverde nets his FOURTH goal of the week 😮‍💨⚪️



20’ ⚽️ Valverde UCL 🏆

27’ ⚽️ Valverde UCL 🏆

42’ ⚽️ Valverde UCL 🏆

45’ ⚽️ Valverde LaLiga 🆕 pic.twitter.com/AwO5ug5CAF — OneFootball (@OneFootball) March 14, 2026

Arda Güler csodagólt szerzett

A 67. percben a Real végleg eldöntötte a három pont sorsát, a 18 éves Dániel Yanez remek beadását az előrehúzódó Dean Huijsen fejelte az Eche kapujába.

A hajrában a vendég együttes egy öngóllal még szépített,

majd Arda Güler egészen elképesztő találatot szerzett, a saját térfeléről, mintegy 70 méterről emelte át az Elche kinn álló kapusát.

A csodás gól a linkre kattintva megtekinthető.

Arda Güler élete gólját rúgta

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Álvaro Arbeloa együttese magabiztosan zsebelte be az újabb győzelmet, ezzel egy pontra megközelítette az éllovas Barcelonát, amely vasárnap fogadja a Sevillát.