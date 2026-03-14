A Real Madrid a hétközben Federico Valverde mesterhármasával kiütötte a Manchester Cityt a Bajnokok Ligájában, a La Ligában pedig az Elche együttesét fogadta szombat este.
Gyönyörű gólokkal nyert a Real Madrid
A vezetést Antonio Rüdiger szerezte meg, a német védő egy kipattanót kapásból bombázott a kapuba. A szünet előtt az ihletett formában futballozó Valverde is betalált, az uruguayi középpályás egy remek csel után a 16-os előteréből csodás mozdulattal lőtt a bal felső sarokba.
Arda Güler csodagólt szerzett
A 67. percben a Real végleg eldöntötte a három pont sorsát, a 18 éves Dániel Yanez remek beadását az előrehúzódó Dean Huijsen fejelte az Eche kapujába.
A hajrában a vendég együttes egy öngóllal még szépített,
majd Arda Güler egészen elképesztő találatot szerzett, a saját térfeléről, mintegy 70 méterről emelte át az Elche kinn álló kapusát.
Álvaro Arbeloa együttese magabiztosan zsebelte be az újabb győzelmet, ezzel egy pontra megközelítette az éllovas Barcelonát, amely vasárnap fogadja a Sevillát.
