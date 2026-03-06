A korábbi walesi válogatott szélső, Gareth Bale 2013 nyarán igazolt a Tottenham Hotspurtől a Real Madridba, ahol pályafutása legsikeresebb időszakát töltötte. A spanyol klubbal kilenc év alatt ötször nyerte meg a Bajnokok Ligáját, háromszor a klubvilágbajnokságot és egyszer az európai Szuperkupát is elhódította. A 2023-ban visszavonult Eb-bronzérmes támadó a Stick to Football podcastműsorának vendége volt, ahol Gary Neville, Paul Scholes, Jill Scott, Roy Keane és Ian Wright társaságában beszélgetett.
A golf iránti szenvedélyéről is ismert focista elárulta, a madridiakon kívül a Manchester United is szerette volna megszerezni, ám hiába kínáltak érte több pénzt a Vörös Ördögök, ráadásul játékost is bevontak volna az üzletbe, végül nem sikerült megállapodni, mivel a Tottenham nem akarta egy közvetlen riválisát erősíteni.
A Real Madrid legendája felfedte Zidane titkát
A walesi sztár végül a Real Madridot választotta, és utólag sem bánta meg a döntését. Bale több meglepő részletet is elárult a spanyol csapat mindennapjairól, többek között, hogy még a legnagyobb rangadók előtt sem töltöttek sok időt a taktikai felkészüléssel. Az egykori kiváló szélső szerint a Zidane-érában a Real sikerének titka nem a taktikának volt köszönhető, hanem a francia szakembernek.
Zidane? Őszintén szólva nem sokat tett taktikai értelemben. A nagy meccsek előtt is csak 15 percet beszéltünk a taktikáról, ami leginkább a védekezésről szólt, ennyi volt.
Az edzéseken szokás szerint gyakorlatilag a minimumot csináltuk: labdatartás, kapura lövések, majd egy egymás elleni meccsel fejeztük be. Ha a Barcelona, vagy a Bayern München ellen játszottunk, akkor sem tartott 15 percnél tovább a taktikai megbeszélés” – mondta Bale, hangsúlyozva, hogy Zinédine Zidane azért tudott rendkívül sikeres lenni, mert kézben tartotta az öltözőt, és pontosan tudta, hogyan motiválja a legnagyobb sztárokat.
„Ha megnézzük azt a keretet, mindannyian a világ legjobbjai voltak a saját posztjukon. Ismertük egymást, tudtam, hogy például Cristiano nem fog visszahúzódni védekezni, így fel kell néha áldoznom magam. Nyilván kaptam utasításokat az edzőtől, de az nem volt atomfizika” – mondta nevetve Bale, majd világossá tette, hogy bár mindketten szélvész gyorsak voltak fénykorukban, véleménye szerint ő volt a gyorsabb. „Cristiano persze mást mondana, de szeretném azt hinni, hogy így volt”. A kimutatások szerint a walesi 36,9 km/h-s végsebességet ért el mérkőzésen, míg Cristiano Ronaldónál 38,6 km/h-s sebesség volt a legnagyobb érték, amit mértek.
A 36 éves ex-focista szerint ugyan Zidane egységet kovácsolt az öltözőben, de Carlo Ancelotti volt a legjobb edző, akivel pályafutása során együtt dolgozott.
Carlónál jobban senki sem ért a játékosok nyelvén. Ancelotti olyan volt, mint a legjobb barátod. Mindenkit boldoggá tett, és mindenki hajlandó volt meghalni érte a pályán
– mondta az ötszörös BL-győztes walesi futballista.
Bale-t nem izgatták Cristiano Ronaldo dühkitörései
Bár olyan aranylabdás világsztárokkal játszott együtt mint Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, vagy Luka Modric, Bale szerint a csapat igazi vezére mégsem ők, hanem Sergio Ramos volt.
Mindannyian nagyon jól kijöttünk az öltözőben. Soha nem volt problémánk. Karim nagyon nyugodt volt, kissé magának való, de soha nem volt vitánk. Jól játszottunk együtt. Cristianóval nagyobb összhang volt köztünk a szélen, ő volt az, aki mindent összerakott. Én csak a kirakós utolsó darabja voltam.
Ronaldo és Bale öt éven át voltak csapattársak a Realban, ebben az időszakban a portugál klasszis egészen elképesztő mennyiségben termelte a gólokat: 249 találatot jegyzett 239 meccs alatt. Bale-től megkérdezték, hogy szerinte volt-e olyan pillanat, amikor az ötszörös aranylabdás támadó haragudott rá, amiért nem passzolt neki, amire a walesi határozottan kijelentette: „Igen, ebben 100 százalékig biztos vagyok. Voltak dühös karlendítései, amikor hibáztam egy-egy elleni szituációban, vagy mert nem passzoltam neki. De őt mindig is ez motiválta, folyamatosan gólt akar szerezni, és nem csak egyet, hanem hármat, négyet, ötöt, vagy hatot meccsenként”.
„Amikor elkezdtem őt figyelni Angliában, még sokkal inkább szélsőként játszott. Amikor megérkeztem Madridba, már egyértelműen csatár volt. Nagyon motivált volt az edzéseken és a meccseken is. Ezért van annyi rekordja. Ennek ellenére azt mondanám, hogy Ramos volt a csapat legnagyobb vezére. Cristianónak megvolt a saját egója, ami már önmagában vezéregyéniséggé tette, de az öltözőben Ramos volt a főnök” – mondta Bale, hozzátéve, hogy a portugál klasszis jelenléte minden meccsen különleges önbizalmat adott a csapatnak.
Rejtélyes hátsérülés vetett véget Bale karrierjének?
Gareth Bale arról is beszélt, hogy még a Spurs játékosaként súlyos hátsérülést szenvedett, ami hozzájárult a visszavonulásához.
„Tizennyolc éves koromban, amikor a Tottenhamnél játszottam, kiszakadt a porckorongom. Egész pályafutásomban ezzel játszottam együtt. Sok vádlisérülésem is volt, ami szintén a hátam miatt volt. Soha nem beszéltem erről, mert azt mondták volna, hogy kifogásokat keresek. Kezelhető volt a probléma, de idővel utolérte” – árulta el a walesiek legendája.
