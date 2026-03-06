A korábbi walesi válogatott szélső, Gareth Bale 2013 nyarán igazolt a Tottenham Hotspurtől a Real Madridba, ahol pályafutása legsikeresebb időszakát töltötte. A spanyol klubbal kilenc év alatt ötször nyerte meg a Bajnokok Ligáját, háromszor a klubvilágbajnokságot és egyszer az európai Szuperkupát is elhódította. A 2023-ban visszavonult Eb-bronzérmes támadó a Stick to Football podcastműsorának vendége volt, ahol Gary Neville, Paul Scholes, Jill Scott, Roy Keane és Ian Wright társaságában beszélgetett.

A golf iránti szenvedélyéről is ismert focista elárulta, a madridiakon kívül a Manchester United is szerette volna megszerezni, ám hiába kínáltak érte több pénzt a Vörös Ördögök, ráadásul játékost is bevontak volna az üzletbe, végül nem sikerült megállapodni, mivel a Tottenham nem akarta egy közvetlen riválisát erősíteni.

A walesi sztár végül a Real Madridot választotta, és utólag sem bánta meg a döntését. Bale több meglepő részletet is elárult a spanyol csapat mindennapjairól, többek között, hogy még a legnagyobb rangadók előtt sem töltöttek sok időt a taktikai felkészüléssel. Az egykori kiváló szélső szerint a Zidane-érában a Real sikerének titka nem a taktikának volt köszönhető, hanem a francia szakembernek.

Zidane? Őszintén szólva nem sokat tett taktikai értelemben. A nagy meccsek előtt is csak 15 percet beszéltünk a taktikáról, ami leginkább a védekezésről szólt, ennyi volt.

Az edzéseken szokás szerint gyakorlatilag a minimumot csináltuk: labdatartás, kapura lövések, majd egy egymás elleni meccsel fejeztük be. Ha a Barcelona, vagy a Bayern München ellen játszottunk, akkor sem tartott 15 percnél tovább a taktikai megbeszélés” – mondta Bale, hangsúlyozva, hogy Zinédine Zidane azért tudott rendkívül sikeres lenni, mert kézben tartotta az öltözőt, és pontosan tudta, hogyan motiválja a legnagyobb sztárokat.

„Ha megnézzük azt a keretet, mindannyian a világ legjobbjai voltak a saját posztjukon. Ismertük egymást, tudtam, hogy például Cristiano nem fog visszahúzódni védekezni, így fel kell néha áldoznom magam. Nyilván kaptam utasításokat az edzőtől, de az nem volt atomfizika” – mondta nevetve Bale, majd világossá tette, hogy bár mindketten szélvész gyorsak voltak fénykorukban, véleménye szerint ő volt a gyorsabb. „Cristiano persze mást mondana, de szeretném azt hinni, hogy így volt”. A kimutatások szerint a walesi 36,9 km/h-s végsebességet ért el mérkőzésen, míg Cristiano Ronaldónál 38,6 km/h-s sebesség volt a legnagyobb érték, amit mértek.