Hétfőn este a 26. fordulóban a bajnoki címért versenyző madridiak ellenfele a Getafe volt. A vendégek az első félidőben hősiesen állták a sarat, majd ráadásul még egy hatalmas gólt is lőttek a Real Madrid kapujába.

A Real Madrid előtt adódott az első nagy lehetőség a meccsen. Egészen konkrétan, ha Arda Güler a szólója után bebombázza a labdát a 24. perc elején, akkor látatlanban az lett volna a 26. forduló legszebb gólja, de a vendégek kapusa parádés reflexmozdulattal hárított, így maradt a 0-0. Aztán negyedórával később jött a hidegzuhany, egy Getafe támadás végén Satriano lőtt jó 16 méterről kapásból egy visszafejelt labdát kapura, és a játékszer védhetetlenül csapódott be a hálóba. Az első félidőben nem is esett több találat, de volt még korábbról egy érdekes jelenet, a 26. percben úgy tűnt a lassítások után, mintha Rüdiger szándékosan térdelte volna fejbe a Getafe játékosát, Diego Ricót (még csak sárga lap sem lett belőle).

Hatalmas gólt kapott a Real Madrid
Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Hátrányból várta a második félidőt a Real Madrid

A szünet után az 55. percben hármat is cseréltek a hazaiak, hogy frissítsenek és fordítsanak. 

 

