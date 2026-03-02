A Real Madrid előtt adódott az első nagy lehetőség a meccsen. Egészen konkrétan, ha Arda Güler a szólója után bebombázza a labdát a 24. perc elején, akkor látatlanban az lett volna a 26. forduló legszebb gólja, de a vendégek kapusa parádés reflexmozdulattal hárított, így maradt a 0-0. Aztán negyedórával később jött a hidegzuhany, egy Getafe támadás végén Satriano lőtt jó 16 méterről kapásból egy visszafejelt labdát kapura, és a játékszer védhetetlenül csapódott be a hálóba. Az első félidőben nem is esett több találat, de volt még korábbról egy érdekes jelenet, a 26. percben úgy tűnt a lassítások után, mintha Rüdiger szándékosan térdelte volna fejbe a Getafe játékosát, Diego Ricót (még csak sárga lap sem lett belőle).

Hatalmas gólt kapott a Real Madrid

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Hátrányból várta a második félidőt a Real Madrid

A szünet után az 55. percben hármat is cseréltek a hazaiak, hogy frissítsenek és fordítsanak.