A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős szakaszának slágerpárharcán a Real Madrid fogadta a Manchester Cityt. A párosítást sokan már-már „unalmasnak” tartják, lévén sorozatban az ötödik szezonban keresztezte egymás útját a rekordbajnok és a 2023-as BL-győztes, akik a mostani kiírás alapszakaszában is összecsaptak, akkor Pep Guardiola együttese 2-1-re győzött a Santiago Bernabeu Stadionban.
A több sebből vérző Real Madrid sokkolta a Cityt
Az angol csapat várhatta jobb formában a szerdai találkozót, ugyanis január közepe óta nem vesztett mérkőzést, ezzel szemben a Real Madrid több nem várt vereséget is elszenvedett, ráadásul egy kezdőcsapatra való sérült nehezítette Alvaro Arebola dolgát. A spanyol edző többek között olyan kulcsjátékosokra nem számíthatott, mint Rodrygo, Jude Bellingham és Eduardo Camavinga, vagy a két csapat decemberi meccsét is kihagyó Kylian Mbappé. Így fordulhatott elő, hogy a mindössze 18 éves Thiago Pitarch bekerült a Real Madrid kezdőcsapatába, méghozzá az egyenes kieséses szakaszban a valaha volt legfiatalabb spanyol játékosként.
A kezdeti óvatoskodás után a Manchester City került fölénybe az első negyedóra végén, amit a hazai szurkolók hangos füttykoncerttel fogadtak. A 20. percben aztán szinte a semmiből megszerezte a vezetést a Real Madrid – persze, kellett hozzá egy óriási védelmi hiba is. Thibaut Courtois kirúgása után a csapatkapitány, Federico Valverde iramodott meg O'Reilly mellett, majd kicselezte a kapujából teljesen feleslegesen kilépő Gianluigi Donnarummát és az üres kapuba lőtt. A belga kapus pályafutása során harmadszor adott gólpasszt a BL-ben, amivel rekordot döntött.
A City szinte fel sem ocsúdott a sokkból, egy újabb komoly védelmi hibát kihasználva az uruguayi középpályás hét perccel később megduplázta a Real Madrid előnyét. Sőt, Valverde még a szünet előtt betalált, így 22 percen belül mesterhármast ért el. Brahim Díaz ívelt Valverdéhez, aki higgadtan átemelte a labdát Guehi felett, aztán a jobb alsó sarokba lőtt.
Donnarumma hatalmas védésével indult a második félidő, majd az Európa-bajnok olasz kapus miatt kis híján folytatódott a rémálom a City számára, ugyanis a ziccerben kilépő Viníciust buktatta, amiért tizenegyeshez jutottak a spanyolok. Donnarumma megúszta a kiállítást, ráadásul valamit jóvá is tett a hibájából, mivel kivédte Vinícius gyatra büntetőjét.
A hátralévő időben a City erejéből még a szpítésre sem futotta, így a spanyolok magabiztos előnnyel várhatják a visszavágót.
Visszavágott a PSG az elbukott klubvilágbajnokságért
A szerdai játéknap másik rangadóján a címvédő PSG a Konferencia-liga tavalyi győztesét, a Chelsea-t fogadta. A két csapat már a múlt nyári klubvilágbajnokság döntőjében is összecsapott egymással, akkor az angolok meglepetésre nagyon simán, 3-0-ra nyertek.
Veszélyesebben kezdtek a londoniak, akiken cseppet sem érződött, hogy az FA Kupa nyolcaddöntőjében csak hosszabbításban tudták kicsikarni a győzelmet a másodosztályú Wrexham ellen. Ennek ellenére a 10. percben a rájátszásban a szintén francia Monacót kiejtő Paris Saint-Germain szerezte meg a vezetést. Ousmane Dembélé passza után Joao Neves lefejelte le a labdát Barcola elé, aki egy pattanás után a léc alá bombázott.
A korán bekapott gól után a londoni együttes rendezte a sorokat és a 28. percben egyenlíteni tudott. Enzo Fernández tette a labdát a teljesen üresen érkező Malo Gusto elé, aki nem hibázta el a ziccert. Bár a félidő végén a Chelsea ment a vezetés megszerzéséért, az angolok túlságosan kinyíltak, ez pedig megbosszulta magát. A 40. percben az aranylabdás Dembélé a saját térfeléről indulva robogott a kapuig, majd egy pimasz csel után kilőtte a hosszú alsó sarkot.
A fordulás után kissé visszaesett az iram, ennek ellenére a Chelsea ismét visszatudott jönni a meccsbe: Neto labdaszerzése után Enzo Fernández egyenlített. Bár többet birtokolta a labdát a folytatásban a párizsi sztárcsapat, igazán komoly veszélyt sokáig nem tudott kialakítani. A 74. percben aztán Jörgensen kapus hibázott hatalmasat, véletlenül Barcolához passzolt, végül Vitinha vette harmadszor is vissza a vezetést a franciáknak. Öt perccel később úgy tűnt, a Chelsea ismét kiegyenlít, de Joao Pedro gólját les miatt érvénytelenítették. A hajrá tartogatott még egy csavart, ugyanis a csereként beállt Hvicsa Kvarachelia duplázni tudott. A grúz szélső előbb a bal oldalról befelé cselezve hatalmas gólt lőtt a hosszú felső sarokba, majd a 94. percben beállította az 5-2-es végeredményt.
Portugáliában folytatódott a meglepetéscsapat csodája
Az idei BL kiírás meglepetéscsapata, a rájátszásban az Intert kiejtő norvég Bodö/Glimt a portugál Sporting Lisboa otthonába látogatott és 3-0-ra nyert. Az első félidőben Sondre Fet tizenegyesével jutottak vezetéshez a vendégek, majd közvetlenül a szünet előtt Ole Didrik Blomberg növelte az előnyt, majd a második félidőben Kasper Høgh vitte be a kegyelemdöfést. Kjetil Knutsen együttese ezzel óriási lépést tett a negyeddöntő felé.
A visszavágókat jövő kedden rendezik.
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés:
Paris Saint-Germain (francia) - Chelsea (angol) 5-2 (2-1)
gól: Barcola (10.), Dembélé (40.), Vitinha (74.), Kvaracselia (86., 94.), illetve Gusto (28.), Fernández (57.)
Real Madrid (spanyol)-Manchester City (angol) 3-0 (3-0)
gól: Valverde (20., 27., 42.)
Bodö/Glimt (norvég)-Sporting CP (portugál) 3-0 (2-0)
gól: Brunstad Fet (32., 11-esből), Blomberg (45+1.), Högh (71.)
- Kapcsolódó cikkek: