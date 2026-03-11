A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős szakaszának slágerpárharcán a Real Madrid fogadta a Manchester Cityt. A párosítást sokan már-már „unalmasnak” tartják, lévén sorozatban az ötödik szezonban keresztezte egymás útját a rekordbajnok és a 2023-as BL-győztes, akik a mostani kiírás alapszakaszában is összecsaptak, akkor Pep Guardiola együttese 2-1-re győzött a Santiago Bernabeu Stadionban.

Donnarumma hibája után került előnybe a Real Madrid

Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A több sebből vérző Real Madrid sokkolta a Cityt

Az angol csapat várhatta jobb formában a szerdai találkozót, ugyanis január közepe óta nem vesztett mérkőzést, ezzel szemben a Real Madrid több nem várt vereséget is elszenvedett, ráadásul egy kezdőcsapatra való sérült nehezítette Alvaro Arebola dolgát. A spanyol edző többek között olyan kulcsjátékosokra nem számíthatott, mint Rodrygo, Jude Bellingham és Eduardo Camavinga, vagy a két csapat decemberi meccsét is kihagyó Kylian Mbappé. Így fordulhatott elő, hogy a mindössze 18 éves Thiago Pitarch bekerült a Real Madrid kezdőcsapatába, méghozzá az egyenes kieséses szakaszban a valaha volt legfiatalabb spanyol játékosként.

A kezdeti óvatoskodás után a Manchester City került fölénybe az első negyedóra végén, amit a hazai szurkolók hangos füttykoncerttel fogadtak. A 20. percben aztán szinte a semmiből megszerezte a vezetést a Real Madrid – persze, kellett hozzá egy óriási védelmi hiba is. Thibaut Courtois kirúgása után a csapatkapitány, Federico Valverde iramodott meg O'Reilly mellett, majd kicselezte a kapujából teljesen feleslegesen kilépő Gianluigi Donnarummát és az üres kapuba lőtt. A belga kapus pályafutása során harmadszor adott gólpasszt a BL-ben, amivel rekordot döntött.

Látványos védések mellett Thibaut Courtois gólpasszal is felhívta magára a figyelmet

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A City szinte fel sem ocsúdott a sokkból, egy újabb komoly védelmi hibát kihasználva az uruguayi középpályás hét perccel később megduplázta a Real Madrid előnyét. Sőt, Valverde még a szünet előtt betalált, így 22 percen belül mesterhármast ért el. Brahim Díaz ívelt Valverdéhez, aki higgadtan átemelte a labdát Guehi felett, aztán a jobb alsó sarokba lőtt.

Donnarumma hatalmas védésével indult a második félidő, majd az Európa-bajnok olasz kapus miatt kis híján folytatódott a rémálom a City számára, ugyanis a ziccerben kilépő Viníciust buktatta, amiért tizenegyeshez jutottak a spanyolok. Donnarumma megúszta a kiállítást, ráadásul valamit jóvá is tett a hibájából, mivel kivédte Vinícius gyatra büntetőjét.