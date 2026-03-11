Live
Szerdán folytatódott a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős szakasza. A Real Madrid Federico Valverde mesterhármasával 3-0-ra legyőzte a Manchester City, így a kulcsjátékosait nélkülöző rekordbajnok hatalmas lépést tett a továbbjutás felé. Akárcsak a címvédő PSG, amely 5-2-es sikerrel vágott vissza a Chelsea-nek az elbukott klubvilágbajnoki döntőért, a norvég Bodö/Glimt csodája pedig Portugáliában folytatódott.

A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős szakaszának slágerpárharcán a Real Madrid fogadta a Manchester Cityt. A párosítást sokan már-már „unalmasnak” tartják, lévén sorozatban az ötödik szezonban keresztezte egymás útját a rekordbajnok és a 2023-as BL-győztes, akik a mostani kiírás alapszakaszában is összecsaptak, akkor Pep Guardiola együttese 2-1-re győzött a Santiago Bernabeu Stadionban.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde celebrates scoring his second goal during the UEFA Champions League last 16 first leg football match between Real Madrid CF and Manchester City at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on March 11, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Donnarumma hibája után került előnybe a Real Madrid
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A több sebből vérző Real Madrid sokkolta a Cityt

Az angol csapat várhatta jobb formában a szerdai találkozót, ugyanis január közepe óta nem vesztett mérkőzést, ezzel szemben a Real Madrid több nem várt vereséget is elszenvedett, ráadásul egy kezdőcsapatra való sérült nehezítette Alvaro Arebola dolgát. A spanyol edző többek között olyan kulcsjátékosokra nem számíthatott, mint Rodrygo, Jude Bellingham és Eduardo Camavinga, vagy a két csapat decemberi meccsét is kihagyó Kylian Mbappé. Így fordulhatott elő, hogy a mindössze 18 éves Thiago Pitarch bekerült a Real Madrid kezdőcsapatába, méghozzá az egyenes kieséses szakaszban a valaha volt legfiatalabb spanyol játékosként.

A kezdeti óvatoskodás után a Manchester City került fölénybe az első negyedóra végén, amit a hazai szurkolók hangos füttykoncerttel fogadtak. A 20. percben aztán szinte a semmiből megszerezte a vezetést a Real Madrid – persze, kellett hozzá egy óriási védelmi hiba is. Thibaut Courtois kirúgása után a csapatkapitány, Federico Valverde iramodott meg O'Reilly mellett, majd kicselezte a kapujából teljesen feleslegesen kilépő Gianluigi Donnarummát és az üres kapuba lőtt. A belga kapus pályafutása során harmadszor adott gólpasszt a BL-ben, amivel rekordot döntött.

Thibaut Courtois goalkeeper of Real Madrid and Belgium makes a save during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg match between Real Madrid C.F. and SL Benfica at Estadio Santiago Bernabeu on February 25, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
 Látványos védések mellett Thibaut Courtois gólpasszal is felhívta magára a figyelmet
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A City szinte fel sem ocsúdott a sokkból, egy újabb komoly védelmi hibát kihasználva az uruguayi középpályás hét perccel később megduplázta a Real Madrid előnyét. Sőt, Valverde még a szünet előtt betalált, így 22 percen belül mesterhármast ért el. Brahim Díaz ívelt Valverdéhez, aki higgadtan átemelte a labdát Guehi felett, aztán a jobb alsó sarokba lőtt.

Donnarumma hatalmas védésével indult a második félidő, majd az Európa-bajnok olasz kapus miatt kis híján folytatódott a rémálom a City számára, ugyanis a ziccerben kilépő Viníciust buktatta, amiért tizenegyeshez jutottak a spanyolok. Donnarumma megúszta a kiállítást, ráadásul valamit jóvá is tett a hibájából, mivel kivédte Vinícius gyatra büntetőjét.

Federico Valverde mesterhármasával hatalmas lépést tett a továbbjutás felé a Real Madrid
Federico Valverde mesterhármasával hatalmas lépést tett a továbbjutás felé a Real Madrid
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A hátralévő időben a City erejéből még a szpítésre sem futotta, így a spanyolok magabiztos előnnyel várhatják a visszavágót.

Visszavágott a PSG az elbukott klubvilágbajnokságért

A szerdai játéknap másik rangadóján a címvédő PSG a Konferencia-liga tavalyi győztesét, a Chelsea-t fogadta. A két csapat már a múlt nyári klubvilágbajnokság döntőjében is összecsapott egymással, akkor az angolok meglepetésre nagyon simán, 3-0-ra nyertek.

Paris Saint-Germain's French forward #29 Bradley Barcola celebrates with Paris Saint-Germain's Moroccan defender #02 Achraf Hakimi after opening the scoring during the UEFA Champions League round of 16 first leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Chelsea at the Parc des Princes stadium in Paris on March 11, 2026. (Photo by Alain JOCARD / AFP)
Bradley Barcola gólját ünnepik a PSG játékosai
Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Veszélyesebben kezdtek a londoniak, akiken cseppet sem érződött, hogy az FA Kupa nyolcaddöntőjében csak hosszabbításban tudták kicsikarni a győzelmet a másodosztályú Wrexham ellen. Ennek ellenére a 10. percben a rájátszásban a szintén francia Monacót kiejtő Paris Saint-Germain szerezte meg a vezetést. Ousmane Dembélé passza után Joao Neves lefejelte le a labdát Barcola elé, aki egy pattanás után a léc alá bombázott.

A korán bekapott gól után a londoni együttes rendezte a sorokat és a 28. percben egyenlíteni tudott. Enzo Fernández tette a labdát a teljesen üresen érkező Malo Gusto elé, aki nem hibázta el a ziccert. Bár a félidő végén a Chelsea ment a vezetés megszerzéséért, az angolok túlságosan kinyíltak, ez pedig megbosszulta magát. A 40. percben az aranylabdás Dembélé a saját térfeléről indulva robogott a kapuig, majd egy pimasz csel után kilőtte a hosszú alsó sarkot.

A fordulás után kissé visszaesett az iram, ennek ellenére a Chelsea ismét visszatudott jönni a meccsbe: Neto labdaszerzése után Enzo Fernández egyenlített. Bár többet birtokolta a labdát a folytatásban a párizsi sztárcsapat, igazán komoly veszélyt sokáig nem tudott kialakítani. A 74. percben aztán Jörgensen kapus hibázott hatalmasat, véletlenül Barcolához passzolt, végül Vitinha vette harmadszor is vissza a vezetést a franciáknak. Öt perccel később úgy tűnt, a Chelsea ismét kiegyenlít, de Joao Pedro gólját les miatt érvénytelenítették. A hajrá tartogatott még egy csavart, ugyanis a csereként beállt Hvicsa Kvarachelia duplázni tudott. A grúz szélső előbb a bal oldalról befelé cselezve hatalmas gólt lőtt a hosszú felső sarokba, majd a 94. percben beállította az 5-2-es végeredményt.

Portugáliában folytatódott a meglepetéscsapat csodája

Az idei BL kiírás meglepetéscsapata, a rájátszásban az Intert kiejtő norvég Bodö/Glimt a portugál Sporting Lisboa otthonába látogatott és 3-0-ra nyert. Az első félidőben Sondre Fet tizenegyesével jutottak vezetéshez a vendégek, majd közvetlenül a szünet előtt Ole Didrik Blomberg növelte az előnyt, majd a második félidőben Kasper Høgh vitte be a kegyelemdöfést. Kjetil Knutsen együttese ezzel óriási lépést tett a negyeddöntő felé.

A visszavágókat jövő kedden rendezik.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés: 

Paris Saint-Germain (francia) - Chelsea (angol) 5-2 (2-1)
gól: Barcola (10.), Dembélé (40.), Vitinha (74.), Kvaracselia (86., 94.), illetve Gusto (28.), Fernández (57.)

Real Madrid (spanyol)-Manchester City (angol) 3-0 (3-0)
gól: Valverde (20., 27., 42.)

Bodö/Glimt (norvég)-Sporting CP (portugál) 3-0 (2-0)
gól: Brunstad Fet (32., 11-esből), Blomberg (45+1.), Högh (71.)

