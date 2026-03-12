Bajnokok Ligája íratlan szabálya, hogy az egyenes kieséses szakaszban a Real Madridot soha nem szabad leírni. A spanyol sajtó szerint Pep Guardiola most megfeledkezett erről az alapigazságról, miután csapata, a Manchester City 3-0-ra kikapott a Santiago Bernabeu Stadionban.
A Real Madrid egy félidő alatt kiütötte a Manchester Cityt
Előzetesen a Manchester Citynek több esélyt jósoltak, különösen, hogy Real Madrid több kulcsjátékosára, köztük Kylian Mbappéra, Jude Bellinghamra és Rodrygóra sem számíthatott sérülés miatt. A Bajokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén aztán nem várt helyről jött a segítség, ugyanis az első félidőben Federico Valverde mesterhármasával sokkolta a spanyol csapat a Manchester Cityt. A Real 2014 óta először szerzett három gólt egy félidő alatt egyenes kieséses BL-meccsen, az uruguayi középpályás pedig ezt megelőzően 75 meccsen talált be összesen ennyiszer a legrangosabb európai kupasorozatban.
A különbség akár még nagyobb is lehetett volna, de a második félidőben Vinícius Junior tizenegyest rontott. A brazil támadót kifütyülték a szurkolók a rendkívül gyenge, már-már hanyagul elvégzett büntetője miatt. A sokat kritizált szélső azonban elismerte a hibáját, ami után felemelte a kezét, hogy bocsánatot kérjen.
Guardiola szerint hiába játszottak jól, kevés esélyük maradt
A mérkőzés előtt a Real Madrid vezetőedzője, Álvaro Arbeloa azt mondta, szerinte Guardiola meglepetést fog okozni a kezdőcsapatot illetően, és végül igaza is lett, ugyanis Jérémy Doku, Savinho, az üzbég Abdukodir Khusanov is kezdett, Nico O'Reilly pedig ezúttal nem a középpályán, hanem a védelem baloldalán találta magát. Valverde első góljánál éppen a 20 éves játékos hibázott, mert Thibaut Courtois kirúgása után rosszul mérte fel a helyzetet. Guardiola azonban megvédte a döntését, amikor amikor arról kérdezték, hogy szerinte hibázott-e a kezdőcsapat összeállításakor.
„Hányszor játszott Nico O'Reilly balhátvédként ebben a szezonban? Hányszor? Az egyetlen változtatást Khusanov jelentette, mivel Vinícius játszik azon az oldalon, márpedig őt kontroll alatt kell tartani. Newcastle-ben 11 játékost cseréltem le, és minden rendben volt, szóval gondoljátok azt, amit akartok” – üzente az újságíróknak Guardiola, aki csak az eredmény miatt volt csalódott.
„Szerintem jól játszottunk, veszélyesek voltunk a széleken, a támadásaink pedig gördülékenyek voltak...mégis hiányzott valami. Az első gólnál rosszul védekeztünk. Csalódott vagyok az eredmény miatt, de hat napunk van arra, hogy megpróbáljuk a szurkolóinkkal együtt véghez vinni a bravúrt” – értékelt a City edzője.
Guardiola edzői pályafutása egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában. A 2014/2015-ös BL-elődöntőben a Barcelonától, a 2017/2018-as szezon negyeddöntőjében pedig a Liverpooltól kapott ki ugyancsak 3-0-ra. A madridi vereség után nem is kertelt a háromszoros BL-győztes edző, szerinte nem sok esélye maradt csapatának a visszavágóra, noha azt hazai pályán játszhatják. Ráadásul nála többször egyetlen edző sem szenvedett vereséget a Real Madrid ellen a sorozat történetében.
Van-e esély arra, hogy megfordítsuk a párharcot? Nem sok. Innen már nehéz fordítani, de a 3-0 persze jobb, mint a 4-0. Természetesen meg fogjuk próbálni, de kevés az esély. Megnézzük, min kell javítanunk, aktívabbnak kell lennünk a támadóharmadban, de meg fogjuk próbálni”
– jelentette ki a mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján a katalán szakember.
Bár a spanyol sajtó szerint Guardiola mintha megfeledkezett volna arról, hogy a Real Madrid híresen jó abban, hogy a legnagyobb nyomás alatt is képes eldönteni egy meccset, a spanyol edző nem felejtette el dicsérni a Királyi Gárdát.
„A Real Madrid megérdemelte a győzelmét. Topcsapatról van szó, amely tökéletesen kontrázott. Ebben mindig is kiemelkedő volt. Játékosként és edzőként ez volt pályafutásom 50. meccse a Real Madrid ellen. Még ha beszorítod őket és dominálsz, akkor is vissza tudnak jönni. Az az érzésem, hogy nem voltunk olyan rosszak, de ezt torzítja az eredmény” – mondta Guardiola.
Valverde a világ legalulértékeltebb focistája?
Federico Valverde a Real történetének első középpályása lett, aki mesterhármast szerzett a Real Madrid színeiben a Bajnokok Ligájában. Álvaro Arbeloa, a Real Madrid edzője nem is győzte dicsérni az uruguayi válogatott játékost.
„Nem számít, hová rakom a pályán, számomra ő a 21. század Juanitója, ő a mérce, minden, aminek egy Real Madrid játékosnak lennie kell” – mondta Arbeloa, aki megerősítette, hogy Ferland Mendy sérülést szenvedett.
Az uruguayi válogatott játékos az első középpályás, aki mesterhármast szerzett a Real Madrid színeiben a Bajnokok Ligájában, ezzel megduplázva karrierje során elért eredményeit a sorozatban.
A 27 éves középpályást – akinek a piaci értékét a Transfermakt 120 millió euróra taksál, s ezzel a világ tíz legdrágább focistája között szerepel – Trent Alexander-Arnold is méltatott a mérkőzés után.
„Szerintem ő a bolygó legalulértékeltebb focistája évek óta” – kezdte a Real Madrid angol válogatott jobbhátvédje. „Már akkoriban is csodáltam, amikor még nem voltam itt. Nem hibázik és, nincs olyan, amit ne tudna megcsinálni. Óriási az az energia, amit hoz magával. Soha nem panaszkodik, meccsről meccsre halad és a határait feszegeti. Ez egy hihetetlen tulajdonság. Akár egyetértenek ezzel az emberek, akár nem, szerintem a világ egyik legjobb középpályása, és már évek óta az” – mondta Alexander-Arnold a CBS-nek.
A Bajnokok Ligája nyolcaddöntő visszavágóját jövő kedden rendezik Manchesterben. Ha ott nem történik csoda, akkor minden bizonnyal a Real Madrid a Bayern Münchennel találkozik a negyeddöntőben, ugyanis a bajorok 6-1-re ütötték ki az Atalanta csapatát, így az a visszavágó már csak formaltásnak tűnik.
