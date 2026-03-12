Bajnokok Ligája íratlan szabálya, hogy az egyenes kieséses szakaszban a Real Madridot soha nem szabad leírni. A spanyol sajtó szerint Pep Guardiola most megfeledkezett erről az alapigazságról, miután csapata, a Manchester City 3-0-ra kikapott a Santiago Bernabeu Stadionban.

Federico Valverde mesterhármasával hatalmas lépést tett a továbbjutás felé a Real Madrid

A Real Madrid egy félidő alatt kiütötte a Manchester Cityt

Előzetesen a Manchester Citynek több esélyt jósoltak, különösen, hogy Real Madrid több kulcsjátékosára, köztük Kylian Mbappéra, Jude Bellinghamra és Rodrygóra sem számíthatott sérülés miatt. A Bajokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén aztán nem várt helyről jött a segítség, ugyanis az első félidőben Federico Valverde mesterhármasával sokkolta a spanyol csapat a Manchester Cityt. A Real 2014 óta először szerzett három gólt egy félidő alatt egyenes kieséses BL-meccsen, az uruguayi középpályás pedig ezt megelőzően 75 meccsen talált be összesen ennyiszer a legrangosabb európai kupasorozatban.

A különbség akár még nagyobb is lehetett volna, de a második félidőben Vinícius Junior tizenegyest rontott. A brazil támadót kifütyülték a szurkolók a rendkívül gyenge, már-már hanyagul elvégzett büntetője miatt. A sokat kritizált szélső azonban elismerte a hibáját, ami után felemelte a kezét, hogy bocsánatot kérjen.

Guardiola szerint hiába játszottak jól, kevés esélyük maradt

A mérkőzés előtt a Real Madrid vezetőedzője, Álvaro Arbeloa azt mondta, szerinte Guardiola meglepetést fog okozni a kezdőcsapatot illetően, és végül igaza is lett, ugyanis Jérémy Doku, Savinho, az üzbég Abdukodir Khusanov is kezdett, Nico O'Reilly pedig ezúttal nem a középpályán, hanem a védelem baloldalán találta magát. Valverde első góljánál éppen a 20 éves játékos hibázott, mert Thibaut Courtois kirúgása után rosszul mérte fel a helyzetet. Guardiola azonban megvédte a döntését, amikor amikor arról kérdezték, hogy szerinte hibázott-e a kezdőcsapat összeállításakor.

„Hányszor játszott Nico O'Reilly balhátvédként ebben a szezonban? Hányszor? Az egyetlen változtatást Khusanov jelentette, mivel Vinícius játszik azon az oldalon, márpedig őt kontroll alatt kell tartani. Newcastle-ben 11 játékost cseréltem le, és minden rendben volt, szóval gondoljátok azt, amit akartok” – üzente az újságíróknak Guardiola, aki csak az eredmény miatt volt csalódott.