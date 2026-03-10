Live
Megvan a következő jelölt a Bajnokok Ligája rekordgyőztesének a kispadjára. Külföldi sajtóhírek szerint az Egyesült Államok szövetségi kapitánya, Mauricio Pochettino lehet a Real Madrid következő edzője.

Xabi Alonso januári menesztése után Álvaro Arbeloa került a Real Madrid élére, ám a hírek szerint Florentino Pérez klubelnök egy igazi sztáredzőt szeretne a kispadra ültetni. 

Jelenleg Álvaro Arbeloa a Real Madrid edzője
A madridi gigásszal a közelmúltban Jürgen Kloppot is összeboronálták, a legfrissebb értesülések szerint azonban egy másik ismert trénert is kiszemelt magának a Real.

Mauricio Pochettino lesz a Real Madrid edzője?

Arbeloával kapcsolatban az a hír járja, hogy minden bizonnyal csak ideiglenes megoldásként tekintenek rá Madridban, és a következő szezont már egy másik edzővel képzelik el. 

Az Egyesült Államok szövetségi kapitánya, Mauricio Pochettino is ott van a kiszemeltek között, 

az argentin szakember a nyári világbajnokság után vehetné át a spanyol óriás irányítását.

Pochettinót állítólag a Real elnöke nagy becsben tartja, az 54 éves szakembernek a vb után le is jár a szerződése az amerikai válogatottnál, amellyel egyelőre nem hosszabbított. Az argentin tréner korábban a Tottenham Hotspurt, a PSG-t és a Chelsea-t is irányította, utóbbi két állomáshelyén azonban nem járt túlzottan nagy sikerrel. A Spurst 2019-ben Bajnokok Ligája-döntőig juttatta, majd a párizsi klubbal ugyan Franciaországban minden fontosabb trófeát megnyert, a BL-ben azonban nem jött össze az áttörés a vezetésével. Pochettino a Chelsea-nél megbukott, a londoni csapat éléről egy idény után menesztették.

