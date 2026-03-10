Xabi Alonso januári menesztése után Álvaro Arbeloa került a Real Madrid élére, ám a hírek szerint Florentino Pérez klubelnök egy igazi sztáredzőt szeretne a kispadra ültetni.

Jelenleg Álvaro Arbeloa a Real Madrid edzője

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

A madridi gigásszal a közelmúltban Jürgen Kloppot is összeboronálták, a legfrissebb értesülések szerint azonban egy másik ismert trénert is kiszemelt magának a Real.

Mauricio Pochettino lesz a Real Madrid edzője?

Arbeloával kapcsolatban az a hír járja, hogy minden bizonnyal csak ideiglenes megoldásként tekintenek rá Madridban, és a következő szezont már egy másik edzővel képzelik el.

Az Egyesült Államok szövetségi kapitánya, Mauricio Pochettino is ott van a kiszemeltek között,

az argentin szakember a nyári világbajnokság után vehetné át a spanyol óriás irányítását.

Real Madrid have Mauricio Pochettino on the shortlist of candidates to replace Álvaro Arbeloa ahead next season, sources told ESPN.



Sources say that Madrid are evaluating different candidates to lead the new sporting project and that Pochettino is one of the coaches highly… pic.twitter.com/jaX6Cw3aAz — ESPN FC (@ESPNFC) March 9, 2026

Pochettinót állítólag a Real elnöke nagy becsben tartja, az 54 éves szakembernek a vb után le is jár a szerződése az amerikai válogatottnál, amellyel egyelőre nem hosszabbított. Az argentin tréner korábban a Tottenham Hotspurt, a PSG-t és a Chelsea-t is irányította, utóbbi két állomáshelyén azonban nem járt túlzottan nagy sikerrel. A Spurst 2019-ben Bajnokok Ligája-döntőig juttatta, majd a párizsi klubbal ugyan Franciaországban minden fontosabb trófeát megnyert, a BL-ben azonban nem jött össze az áttörés a vezetésével. Pochettino a Chelsea-nél megbukott, a londoni csapat éléről egy idény után menesztették.