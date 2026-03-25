Kylian Mbappé december 7-én, a Real Madrid Celta Vigo elleni mérkőzésén szenvedett térdsérülést egy ütközés következtében. A francia játékos sérülését vizsgálták a klub orvosai, de miután a sértetlen jobb térdéről készült felvételen nem találtak problémát, a 27 éves támadó még három mérkőzésen pályára lépett, mielőtt a hibát észrevették és kijavították.
Három nappal később Mbappé ugyan nem lépett pályára a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, ám ezt követően a 2025-ös év hátralévő három meccsén végigjátszotta, és beállította Cristiano Ronaldo klubrekordját az egy naptári éven belül szerzett 59 góllal.
Mbappé térdét félre kezelték a Real Madrid orvosai?
A The Athletic azt írja, hogy ügyet közvetlenül ismerő források – akik névtelenséget kértek – elmondták, hogy Mbappé az első hibás vizsgálat után is játszott, annak ellenére, hogy a bal, sérült térdében gyulladás jelei mutatkoztak.
Egy későbbi vizsgálat már a bal lábán részleges hátsó térdszalag-szakadást mutatott ki, és december 31-én a madridi klub ennek megfelelő orvosi jelentést tett közzé, bár általánosabb megfogalmazással térdrándulásként írták le a sérülést.
Az egyelőre nem világos, hogyan történt ez a döbbenetes hiba. A klubot és Mbappé képviselőit is megkeresték az ügy kapcsán, de nem kommentálták a történteket.
Mbappé folyamatosan sérülten játszott?
Amikor Mbappé december 30-án visszatért a karácsonyi szünet után, láthatóan a bal térdét fájlalta, miközben az orvosi stábbal beszélt. Egy nappal később a klub kiadta a térdrándulásról szóló jelentést, hozzátéve, hogy konzervatív kezelést alkalmaznak a francia támadónál.
- Ezt követően Mbappé nem utazott el a csapattal Szaúd-Arábiába a Spanyol Szuperkupa elődöntőjére, január 11-én már ott volt a Barcelona elleni finálén, ahol csereként beállva 14 percet játszott a 3-2-re elveszített meccsen – ami végül Xabi Alonso állásába került.
A francia játékos ezt követően a soron következő tíz mérkőzésből nyolcon pályára lépett, kilenc gólt szerezve, az utolsót február 21-én. Ezalatt az új madridi vezetőedző, Álvaro Arbeloa elmondta, hogy Mbappé játékát figyelemmel kísérik, és az edzésterhelését csökkentették.
Nap mint nap haladunk. Minden attól függ, hogyan érzi magát. Azt szeretnénk, hogy 100%-os állapotban térjen vissza”
– mondta a madridi csapat edzője a Getafe elleni bajnoki előtt. Mbappé azon a mérkőzésen nem játszott, ehelyett a klub orvosi stábjának kíséretében Párizsba utazott további vizsgálatokra és kezelésre.
Xabi Alonso menesztése után a klub elnöke, Florentino Pérez átalakításokat hajtott végre a Real Madrid erőnléti és orvosi részlegén is: visszahozta Antonio Pintus erőnléti edzőt, valamint az orvosi részleg vezetőjét, Dr. Niko Mihicet. Ennek ellenére a sérülések továbbra is problémát jelentenek a csapat számára Arbeloa irányítása alatt.
A párizsi út után a klub újabb orvosi jelentést tett közzé, amely megerősítette a december 31-i diagnózist, ismét hangsúlyozva a konzervatív kezelési tervet.
A klub edzőközpontjában dolgozó egyik személy februárban azt nyilatkozta a The Athleticnek, hogy Mbappé egyes napokon teljesen jól érezte magát, máskor viszont fájdalmai voltak – ezzel magyarázva, hogy a sérülése ellenére több mérkőzésen is pályára tudott lépni.
Egy másik, a diagnózist ismerő forrás szerint a térde nem mutatott instabilitást, így amikor nem érzett fájdalmat, nem tartották kockázatosnak a játékát.
A francia játékos legutóbb a Manchester City elleni, múlt keddi Bajnokok Ligája-mérkőzésen tért vissza, ahol a Real Madrid 2-1-re nyert, és végól 5-1-es összesítéssel jutott a negyeddöntőbe. Mbappé csereként 21 percet játszott, majd vasárnap az Atlético Madrid elleni 3-2-es győzelem során 26 percet kapott.
Mbappé jelenleg a francia válogatottnál tartózkodik, amely két felkészülési mérkőzést játszik az Egyesült Államokban: március 26-án Brazília, március 29-én pedig Kolumbia ellen.
