Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

„A helyzet súlyos” – sokkoló hírek érkeztek Zelenszkij állapotáról

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mindenkit sokkolt a spanyolok aranylabdás középpályása. A Manchester Cityben futballozó Rodri elárulta, hogy szeretne visszatérni futballozni szülőhazájába, és szívesen lenne a Real Madrid játékosa.

A 29 éves spanyol középpályás 2019-ben igazolt a Premier League-ben szereplő Manchester Citybe, előtte a Villarreal és az Atlético Madrid csapataiban futballozott. Rodri azóta 293 mérkőzésen lépett pályára az angol csapatban, négy bajnoki címet, három Ligakupát, egy FA-kupát, egy klubvilágbajnokságot, valamint egy BL-trófeát nyert a Cityvel, valamint a France Football Aranylabdáját is megkapta 2024-ben. A spanyol középpályás tehát mindent elért már a Manchester City játékosaként, így nem nincs semmi meglepő abban, hogy váltani akar és szívesen lenne a Real Madrid játékosa.

Az aranylabdás Rodri szívesen futballozna a Real Madridban
Fotó: Paul Ellis/AFP

Rodri a Real Madridban?

„Szeretnék visszatérni” mondta Rodri újságíróknak a válogatott edzőtáborában, amikor arról kérdezték, hogy szeretne-e ismét a La Ligában futballozni. 

Az, hogy korábban az Atlético játékosa voltam, nem akadályozna meg abban, hogy a Real Madridhoz igazoljak. Voltak már más játékosok is, akik megtették ezt. Talán nem közvetlen átigazolással, de végül igen. A világ egyik legjobb klubját nem lehet visszautasítani” 

– felelte az aranylabdás középpályás, akinek jövő nyáron jár le a szerződése a Manchester Citynél. 

„Még egy év van hátra a szerződésemből. Eljön majd az a pont, amikor le kell ülnünk és beszélnünk kell” – tette hozzá Rodri, aki nem először beszélt az esetleges távozásáról. 

BERLIN, GERMANY - JULY 14: Rodri wins Player of the Tournament celebrates championship after winning the UEFA EURO 2024 final match between Spain and England at Olympiastadion in Berlin, Germany on July 14, 2024. Hesham Elsherif / Anadolu (Photo by Hesham Elsherif / Anadolu via AFP)
A 2024-es Európa-bajnokságon Rodri lett a torna legjobb játékosa
Fotó: Hesham Elsherif/Anadolu via AFP

2024 novemberében a Cadena SER-nek így nyilatkozott: 

Amikor a Real Madrid hív, amely a történelem legsikeresebb klubja, az megtiszteltetés. Erre mindig oda kell figyelni” 

– vélekedett az Európa-bajnok spanyol játékos.

Mit szólna az átigazoláshoz Vinícius Júnior?

Rodri megszerzése már csak azért is érdekes lenne, mert 2024-ben éppen a Real Madrid játékosát, a brazil Vinícius Júniort megelőzve nyerte meg az Aranylabdát. A brazil támadó ezt követően óriási hisztit rendezett, a Real Madrid pedig azóta bojkottálja a France Football gáláját. 

  • kapcsolódó cikkek:
„Elad a Real Madrid, jaj, elad!” – Vinícius Júnior pontosan tudta, mikor kell visszavágnia
Vinícius sírásra fakasztotta a szurkolókat, a Bajnokok Ligája-kudarc után ismét Guardiola jövője a téma
Szoboszlai barátját sokkolta a bolygó legalulértékeltebb játékosa, Guardiola szerint eldőlt a párharc
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!