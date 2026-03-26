A 29 éves spanyol középpályás 2019-ben igazolt a Premier League-ben szereplő Manchester Citybe, előtte a Villarreal és az Atlético Madrid csapataiban futballozott. Rodri azóta 293 mérkőzésen lépett pályára az angol csapatban, négy bajnoki címet, három Ligakupát, egy FA-kupát, egy klubvilágbajnokságot, valamint egy BL-trófeát nyert a Cityvel, valamint a France Football Aranylabdáját is megkapta 2024-ben. A spanyol középpályás tehát mindent elért már a Manchester City játékosaként, így nem nincs semmi meglepő abban, hogy váltani akar és szívesen lenne a Real Madrid játékosa.

Az aranylabdás Rodri szívesen futballozna a Real Madridban

Rodri a Real Madridban?

„Szeretnék visszatérni” – mondta Rodri újságíróknak a válogatott edzőtáborában, amikor arról kérdezték, hogy szeretne-e ismét a La Ligában futballozni.

Az, hogy korábban az Atlético játékosa voltam, nem akadályozna meg abban, hogy a Real Madridhoz igazoljak. Voltak már más játékosok is, akik megtették ezt. Talán nem közvetlen átigazolással, de végül igen. A világ egyik legjobb klubját nem lehet visszautasítani”

– felelte az aranylabdás középpályás, akinek jövő nyáron jár le a szerződése a Manchester Citynél.

„Még egy év van hátra a szerződésemből. Eljön majd az a pont, amikor le kell ülnünk és beszélnünk kell” – tette hozzá Rodri, aki nem először beszélt az esetleges távozásáról.

A 2024-es Európa-bajnokságon Rodri lett a torna legjobb játékosa

2024 novemberében a Cadena SER-nek így nyilatkozott:

Amikor a Real Madrid hív, amely a történelem legsikeresebb klubja, az megtiszteltetés. Erre mindig oda kell figyelni”

– vélekedett az Európa-bajnok spanyol játékos.

Mit szólna az átigazoláshoz Vinícius Júnior?

Rodri megszerzése már csak azért is érdekes lenne, mert 2024-ben éppen a Real Madrid játékosát, a brazil Vinícius Júniort megelőzve nyerte meg az Aranylabdát. A brazil támadó ezt követően óriási hisztit rendezett, a Real Madrid pedig azóta bojkottálja a France Football gáláját.