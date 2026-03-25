Átalakítják a Real Madrid stadionját. Április 23. és 30. között a Real Madrid otthona, a Santiago Bernabeu Stadion teniszpálya-komplexum lesz.
A világ legjobbjait felvonultató a madridi torna április 21-én kezdődik és május 3-ig tart, ennek első felében az egyik edzőközpontnak rendezik be a Real Madrid legendás stadionját.
Az MTI azt írja, hogy az első héten még szűkösek lennének a teniszviadal megszokott edzéshelyszínei, a szervezők ezért kerestek alternatívát.
Átalakítják a Real Madrid stadionját
Mivel a Real Madrid április 22-e után három egymást követő mérkőzést is idegenben játszik, ezért lehetséges a futballaréna ideiglenes átépítése, ráadásul a stadion közelében tudják elszállásolni a játékosokat.
- kapcsolódó cikkek:
