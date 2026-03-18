Nem sikerült megtartani Portugáliában a kétgólos előnyt, a Braga szerda délután négyszer vette be a Fradi kapuját, és 4-2-es összesítéssel jutott be a labdarúgó Európa-liga negyeddöntőjébe. Robbie Keane együttese a Groupama Arénában mutatott csodálatos játékot nem tudta átmenteni az idegenbeli találkozóra, így a Fradi számára véget ért a 2025-2026-os európai kaland.

Búcsúzott Robbie Keane és a Fradi az Európa-ligától

A vereséget követően a Ferencváros trénere nyilatkozott az M4 Sport kamerái előtt.

Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz. Teljesen más volt az ellenfél minősége. Ha megnézzük az első három gólt, ezek hibákból jöttek. Persze, ha megnézzük a negyediket, az csodálatos volt, de az első három hibából jött. Őszinte leszek, nagyon jók voltak a játékosok, megpróbáltak mindent, hajtottak, hogy idáig eljussanak. Nem akartunk veszíteni, de minden bizalom az övék”

− fogalmazott a Fradi edzője, majd kitért a két csapat közti különbségre.

„Az ellenfél költségvetése, összevetve a miénkkel, teljesen más. Csak ismételni tudom magam, nagyszerűen meneteltek a srácok, büszkék lehetnek magukra, hiszen nagyon kemény helyeken voltunk. Senki sem adott nekünk esélyt, sanszot sem, hogy idáig eljussunk, úgyhogy megpróbáljuk ezt tovább tolni, hogy még feljebb jussunk. Nem tudtunk sok helyzetet kialakítani, mindegy, hogy mennyire erősen próbálkoznunk. Ismétlem, ezt az elkötelezettséget kértem. Természetesen csalódott vagyok, utálok veszíteni, de realisztikusnak kell lenni, nem szabad elszakadni a valóságtól. Tovább kell mennünk, a ligára és a kupára kell koncentrálni, és amit eddig tettek a srácok, teljes tisztelet” − tette hozzá.

A Braga a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis párharcának győztesével találkozik majd a negyeddöntőben.