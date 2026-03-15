A Fradi csütörtökön hazai pályán 2-0-ra győzött a Braga ellen az Európa-ligában. Robbie Keane, a zöld-fehérek vezetőedzője a visszavágó előtt fontos tanáccsal látta el a csapatát.
Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Ferencváros ismét egy szenzációs meccset játszott az európai kupaporondon csütörtökön. A labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Fradi 2–0-ra legyőzte a portugál Braga csapatát a Groupama Arénában, így Robbie Keane együttese kétgólos előnnyel utazhat a jövő hét szerdán esedékes visszavágóra. A Fradi hőse a francia Lenny Joseph volt, aki az első félidőben remek gólpasszal szolgálta ki Gavriel Kanikovszkit, a második játékrészben pedig egy védhetetlen góllal mattolta a Braga kapusát.
Robbie Keane tudja, még nincs vége a párharcnak
Az ír szakember azt mondta egészen pontosan: „Az ellenfelünk top csapat, szóval ne bízzátok el magatokat. Esélyt adtunk magunknak, de még nincs vége. Jövő héten minden energiára szükségünk lesz.”
