Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Ferencváros ismét egy szenzációs meccset játszott az európai kupaporondon csütörtökön. A labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Fradi 2–0-ra legyőzte a portugál Braga csapatát a Groupama Arénában, így Robbie Keane együttese kétgólos előnnyel utazhat a jövő hét szerdán esedékes visszavágóra. A Fradi hőse a francia Lenny Joseph volt, aki az első félidőben remek gólpasszal szolgálta ki Gavriel Kanikovszkit, a második játékrészben pedig egy védhetetlen góllal mattolta a Braga kapusát.

Robbie Keane, a Fradi ír edzője

Robbie Keane tudja, még nincs vége a párharcnak

Az ír szakember azt mondta egészen pontosan: „Az ellenfelünk top csapat, szóval ne bízzátok el magatokat. Esélyt adtunk magunknak, de még nincs vége. Jövő héten minden energiára szükségünk lesz.”