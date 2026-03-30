Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter volt embere atomcsapást mért a Tiszára: piaci ár, új adó, privatizáció – ezt akarják velünk tenni

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tottenham Hotspur menesztette Igor Tudor vezetőedzőt. A londoni sztárcsapat a kiesés elkerüléséért küzd a Premier League-ben, a csapat kispadjára a Ferencváros trénere, Robbie Keane is esélyes lehet.

A Tottenham Hotspur pocsék idényt fut, a londoni sztárcspat Thomas Frank irányításával is gyengén szerepelt, de a menesztett dán edző utódja, Igor Tudor sem tudott csodát tenni, a horvát szakembernek hat hét után mennie kellett. A Spurs gőzerővel keresi a következő trénert, akivel kiharcolhatja a bennmaradást a Premier League-ben, a jelöltek között Robbie Keane neve is feltűnt.

Robbie Keane iránt is érdeklődik a Tottenham
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Robbie Keane a Tottenham edzője lehet?

Az ír szakember neve nem először merült fel a londoni klubnál, hiszen ezer szállal kötődik a csapathoz, amelyben karrierje legszebb éveit töltötte játékosként. Keane azonban eddig határozottan elutasította a felvetést, mondván hogy a Ferencváros edzője és kizárólag a zöld-fehérekre koncentrál. 

A hírek szerint az egykori kiváló csatár már régóta fenn van a Tottenham kívánságlistáján, 

Thomas Frank februári menesztése után állítólag fel is kereste az angol együttes, azonban csak ideiglenes vezetőedzői posztot ajánlottak fel neki, az ír szakember pedig erre nemet mondott. A Magyar Nemzet megírta, hogy most a BBC is bedobta Keane nevét, hozzátéve, hogy a Spurs továbbra sem ajánlana hosszú távú szerződést neki, és ez nem érné meg a Fradi edzőjének.

Robbie Keane of Tottenham Hotspurs scores against Sporting Clube de Portugal during a friendly match July 25, 2010 at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey. AFP PHOTO/Stan Honda (Photo by STAN HONDA / AFP)
Robbie Keane éveken át futballozott a Tottenham színeiben
Fotó: STAN HONDA / AFP

Kik szerepelnek még a Tottenham kívánságlistáján?

A vezetőedzői posztra a legesélyesebbnek Roberto De Zerbit tartják az angol sajtóban. 

Az olasz szakember számára nem ismeretlen terep a Premier League, korábban a Brighton együttesét irányította, 

legutóbb pedig a Marseille-nél dolgozott, ám a francia csapattól viharos körülmények között távozott. A Nottingham Foresttől februárban kirúgott Sean Dyche neve is felmerült a jelöltek között, akárcsak Adi Hütteré, aki többek között a Frankfurtnál, a Mönchengladbachnál és a Monacónál is megfordult. PL-tapasztalattal Marco Silva is rendelkezik, a portugál edző 2021 óta irányítja a Fulham együttesét, szerződése idén nyáron jár le, de még nem hosszabbított. A Spurs kispadja kapcsán még Ryan Mason nevét is bedobták, a klub korábbi játékosa egyszer már ideiglenesen átvette a csapatot, amikor José Mourinhót kirúgta a klub.

Marseille's Italian head coach Roberto De Zerbi looks on during the French L1 football match between Olympique de Marseille (OM) and Touloue FC (TFC) at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on November 29, 2025. (Photo by Alex MARTIN / AFP)
Roberto De Zerbi lehet a Tottenham új edzője 
Fotó: Alex Martin/AFP

A Tottenhamet sürgeti az idő, a bajnokságból már csak hét mérkőzés van hátra. A londoni együttes 31 fordulót követően a 17. helyen áll a Premier League-ben, és mindössze egyetlen pontra van a kieső zónától. 

