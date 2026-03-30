A Tottenham Hotspur pocsék idényt fut, a londoni sztárcspat Thomas Frank irányításával is gyengén szerepelt, de a menesztett dán edző utódja, Igor Tudor sem tudott csodát tenni, a horvát szakembernek hat hét után mennie kellett. A Spurs gőzerővel keresi a következő trénert, akivel kiharcolhatja a bennmaradást a Premier League-ben, a jelöltek között Robbie Keane neve is feltűnt.

Robbie Keane iránt is érdeklődik a Tottenham

Robbie Keane a Tottenham edzője lehet?

Az ír szakember neve nem először merült fel a londoni klubnál, hiszen ezer szállal kötődik a csapathoz, amelyben karrierje legszebb éveit töltötte játékosként. Keane azonban eddig határozottan elutasította a felvetést, mondván hogy a Ferencváros edzője és kizárólag a zöld-fehérekre koncentrál.

A hírek szerint az egykori kiváló csatár már régóta fenn van a Tottenham kívánságlistáján,

Thomas Frank februári menesztése után állítólag fel is kereste az angol együttes, azonban csak ideiglenes vezetőedzői posztot ajánlottak fel neki, az ír szakember pedig erre nemet mondott. A Magyar Nemzet megírta, hogy most a BBC is bedobta Keane nevét, hozzátéve, hogy a Spurs továbbra sem ajánlana hosszú távú szerződést neki, és ez nem érné meg a Fradi edzőjének.

Robbie Keane éveken át futballozott a Tottenham színeiben

Kik szerepelnek még a Tottenham kívánságlistáján?

A vezetőedzői posztra a legesélyesebbnek Roberto De Zerbit tartják az angol sajtóban.

Az olasz szakember számára nem ismeretlen terep a Premier League, korábban a Brighton együttesét irányította,

legutóbb pedig a Marseille-nél dolgozott, ám a francia csapattól viharos körülmények között távozott. A Nottingham Foresttől februárban kirúgott Sean Dyche neve is felmerült a jelöltek között, akárcsak Adi Hütteré, aki többek között a Frankfurtnál, a Mönchengladbachnál és a Monacónál is megfordult. PL-tapasztalattal Marco Silva is rendelkezik, a portugál edző 2021 óta irányítja a Fulham együttesét, szerződése idén nyáron jár le, de még nem hosszabbított. A Spurs kispadja kapcsán még Ryan Mason nevét is bedobták, a klub korábbi játékosa egyszer már ideiglenesen átvette a csapatot, amikor José Mourinhót kirúgta a klub.