Elképesztő dolgok történnek a Tottenham Hotspur kispadján: az észak-londoni együttes a 2024-2025-ös idényt még az Európa-liga-győztes Ange Postecoglouval fejezte be, hogy aztán Thomas Frank kezébe adja a csapat irányítását. A dán szakembertől viszont elmaradtak az eredmények, így érkezett meg Igor Tudor, akit mindössze hét tétmérkőzés után menesztett a Premier League-kiesés elől menekülő Spurs. Állítólag a Ferencváros trénere, Robbie Keane is esélyes volt a kispadra, ám a keddi bejelentés ledöntötte több angol szurkoló reményét is.

Roberto De Zerbit válaszotta a Tottenham, nem Robbie Keane-t

Robbie Keane-t nevét is olvasni lehetett a jelöltek között

Johan Lange sportigazgató a klub közleményében elárulta, hogy Roberto De Zerbi volt az első számú jelöltjük a nyárra, és nagyon örülnek neki, hogy már most be tudták húzni.

Ő az egyik legkreatívabb és támadószelleműbb edző a világfutballban, aki értékes tapasztalatokat hoz a legmagasabb szintről, így a Premier League-ből is.”

Az angol sajtó hetek óta cikkez a Tottenham kispadjáról, s több esetben is felmerült Robbie Keane, a Fradi edzője, hiszen az ír szakember klublegendának számít Londonban, míg a zöld-fehérekkel a nyolcaddöntőig menetelt az Európa-ligában.

We are pleased to announce the appointment of Roberto De Zerbi as our new Men’s Head Coach on a long-term contract, subject to work permit.



Nem lesz könnyű dolga az olasz trénernek, hiszen a Tottenham masszív lejtmenetben teljesít, ráadásul január 24-e óta nem nyert a Premier League-ben, így érthető, hogy a csapatnak elsősorban a kiesés ellen kell harcolnia.

De Zerbi Olaszországban indította edzői pályafutását, később a Sassuolo edzőjeként véglegesen felkerült a futball térképére, majd egy rövid ukrán kaland után az angol élvonalban találta magát, a Brighton élén. Távozását követően a Marseille-nél vállalt munkát, onnan 69 tétmérkőzés után jött el, most pedig visszatér a Pl-be.