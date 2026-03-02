Live
Az edzőjüket is megmentették Leviék? Robbie Keane, a Ferencváros ír vezetőedzője drámai vallomást tett a Kazincbarcika elleni 2-1-es győzelem után: a televízióban kijelentette, ha csapata a 18 szöglet és a nyomasztó fölény ellenére sem nyer, ő befejezi edzői pályafutását. A zöld-fehérek mestere a nehéz hetek és a folyamatos rotáció ellenére is liverpooli mércével méri fiait, akiktől a jövőben több pontosságot vár az utolsó passzoknál.

Meghökkentő vallomást tett Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a Kazincbarcika elleni, drámai körülmények között megnyert bajnoki mérkőzést követően.

Kuttor Attila és Robbie Keane kezet fogtak a Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (2-1) bajnoki után Fotó: / Polyák Attila
Kuttor Attila és Robbie Keane kezet fogtak a Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (2-1) bajnoki után
Fotó: Polyák Attila

Az ír legenda az M4 Sport kamerái előtt ismerte el, hogy a pályán látott kihagyott ziccerek tömkelege miatt egy ponton a legvégső döntés is megfordult a fejében. „Azt hiszem, hogyha ezt a mai mérkőzést nem nyertük volna meg, akkor lehet, hogy visszavonulok a futballtól. Ezt mondtam a fiúknak is az első félidőben, hogy egyszerűen nem lehet ennyi helyzetet nem úgy befejezni, ahogy szerettük volna” – jelentette ki Keane, aki már a szünetben is jelezte a játékosoknak, hogy ez így nem mehet tovább.

A szakember láthatóan nehezen dolgozta fel, hogy csapata végigtámadta a mérkőzést, az utolsó passzok folyamatosan rosszul sikerültek. „Tizennyolc szögletünk volt talán, és nem is arról beszélek, hogy a helyzetek kialakításával volt gond, hiszen teljesen jó helyekre mozogtunk ezeknél a szituációknál, de azok az utolsó passzok hiányoztak” – tette hozzá az ír szakember, aki szerint az ellenfélnek egyetlen pillanata volt az egész meccsen, amiből gólt is szerzett.

Galéria: Fradi-Kazincbarcika
1/16
A labdarúgó NB I 24. fordulójának záró mérkőzése, Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC

Robbie Keane: liverpooli párhuzam és a kényszerű rotáció

A győzelem után Keane a fradi.hu-nak adott értékelésében még részletesebben rávilágított a keret nehézségeire.

Végigtámadtuk a mérkőzést, rengeteg helyzetünk volt, már az első félidőben lőhettünk volna gólokat, de nem tudtuk őket kihasználni. Szerencsénk sem volt, csak az utolsó percekben. Néha előfordul ilyen. Fantasztikusan védett a kapusuk, de nagyon csalódott lennék, ha nem sikerült volna nyernünk

– összegezte a látottakat.

Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC
Fotó: Polyák Attila

Keane a nemzetközi elittel vonta meg a párhuzamot, amikor a csapat építéséről beszélt.

Ha megnézzük, akkor talán a Liverpoolt kivéve a legtöbb csapat egy 8-9 fős maggal játszik, nekünk viszont minden meccsen fel kell forgatnunk a csapatunkat az európai kupameccsek és a bajnoki meccsek váltakozásával, így nem tud kialakulni egy konzisztens mag

 – magyarázta a tréner.

A szakvezető hozzátette, minden tisztelete a játékosoké, akik a kimerítő menetrend ellenére is küzdöttek. „Egy nagyon nehéz héten vagyunk túl, a csütörtöki és a mai meccs is nagyon nehéz volt, minden tiszteletem a fiúké, mindenki hozzátette a magáét a győzelemhez” – zárta gondolatait Keane, jelezve, hogy a szerdai, Kazincbarcika elleni kupavisszavágó és a Braga elleni Európa-liga nyolcaddöntő előtt sincs megállás, menniük kell tovább rendületlenül.

A Fradi 86 percig bukásra állt az NB I sereghajtója ellen
Dárdai Újpestje megpróbált szívességet tenni a Fradinak
A lebecsült Fradi olyat tett, ami egyetlen közép-európai csapatnak sem sikerült

 

