Meghökkentő vallomást tett Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a Kazincbarcika elleni, drámai körülmények között megnyert bajnoki mérkőzést követően.
Az ír legenda az M4 Sport kamerái előtt ismerte el, hogy a pályán látott kihagyott ziccerek tömkelege miatt egy ponton a legvégső döntés is megfordult a fejében. „Azt hiszem, hogyha ezt a mai mérkőzést nem nyertük volna meg, akkor lehet, hogy visszavonulok a futballtól. Ezt mondtam a fiúknak is az első félidőben, hogy egyszerűen nem lehet ennyi helyzetet nem úgy befejezni, ahogy szerettük volna” – jelentette ki Keane, aki már a szünetben is jelezte a játékosoknak, hogy ez így nem mehet tovább.
A szakember láthatóan nehezen dolgozta fel, hogy csapata végigtámadta a mérkőzést, az utolsó passzok folyamatosan rosszul sikerültek. „Tizennyolc szögletünk volt talán, és nem is arról beszélek, hogy a helyzetek kialakításával volt gond, hiszen teljesen jó helyekre mozogtunk ezeknél a szituációknál, de azok az utolsó passzok hiányoztak” – tette hozzá az ír szakember, aki szerint az ellenfélnek egyetlen pillanata volt az egész meccsen, amiből gólt is szerzett.
Robbie Keane: liverpooli párhuzam és a kényszerű rotáció
A győzelem után Keane a fradi.hu-nak adott értékelésében még részletesebben rávilágított a keret nehézségeire.
Végigtámadtuk a mérkőzést, rengeteg helyzetünk volt, már az első félidőben lőhettünk volna gólokat, de nem tudtuk őket kihasználni. Szerencsénk sem volt, csak az utolsó percekben. Néha előfordul ilyen. Fantasztikusan védett a kapusuk, de nagyon csalódott lennék, ha nem sikerült volna nyernünk
– összegezte a látottakat.
Keane a nemzetközi elittel vonta meg a párhuzamot, amikor a csapat építéséről beszélt.
Ha megnézzük, akkor talán a Liverpoolt kivéve a legtöbb csapat egy 8-9 fős maggal játszik, nekünk viszont minden meccsen fel kell forgatnunk a csapatunkat az európai kupameccsek és a bajnoki meccsek váltakozásával, így nem tud kialakulni egy konzisztens mag
– magyarázta a tréner.
A szakvezető hozzátette, minden tisztelete a játékosoké, akik a kimerítő menetrend ellenére is küzdöttek. „Egy nagyon nehéz héten vagyunk túl, a csütörtöki és a mai meccs is nagyon nehéz volt, minden tiszteletem a fiúké, mindenki hozzátette a magáét a győzelemhez” – zárta gondolatait Keane, jelezve, hogy a szerdai, Kazincbarcika elleni kupavisszavágó és a Braga elleni Európa-liga nyolcaddöntő előtt sincs megállás, menniük kell tovább rendületlenül.
