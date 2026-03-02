Meghökkentő vallomást tett Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a Kazincbarcika elleni, drámai körülmények között megnyert bajnoki mérkőzést követően.

Kuttor Attila és Robbie Keane kezet fogtak a Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (2-1) bajnoki után

Fotó: Polyák Attila

Az ír legenda az M4 Sport kamerái előtt ismerte el, hogy a pályán látott kihagyott ziccerek tömkelege miatt egy ponton a legvégső döntés is megfordult a fejében. „Azt hiszem, hogyha ezt a mai mérkőzést nem nyertük volna meg, akkor lehet, hogy visszavonulok a futballtól. Ezt mondtam a fiúknak is az első félidőben, hogy egyszerűen nem lehet ennyi helyzetet nem úgy befejezni, ahogy szerettük volna” – jelentette ki Keane, aki már a szünetben is jelezte a játékosoknak, hogy ez így nem mehet tovább.

A szakember láthatóan nehezen dolgozta fel, hogy csapata végigtámadta a mérkőzést, az utolsó passzok folyamatosan rosszul sikerültek. „Tizennyolc szögletünk volt talán, és nem is arról beszélek, hogy a helyzetek kialakításával volt gond, hiszen teljesen jó helyekre mozogtunk ezeknél a szituációknál, de azok az utolsó passzok hiányoztak” – tette hozzá az ír szakember, aki szerint az ellenfélnek egyetlen pillanata volt az egész meccsen, amiből gólt is szerzett.