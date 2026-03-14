Robbie Keane nem akármilyen bravúrt ért el azzal, hogy bevezette a Ferencvárost a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe, amelynek első mérkőzésén ráadásul 2-0-ra legyőzte a portugál Bragát. Az ír szakember teljesítményére már a brit sajtó is felfigyelt, sőt több csapattal is kapcsolatba hozták, mint a Premier League-ben szereplő Tottenham, vagy a szintén edzőt kereső skót Celtic.

Robbie Keane az Európa-liga negyeddöntőjének kapujában

Robbie Keane tényleg távozhat?

A givemesport.com értesülései szerint a skót Celtic nincs meglégedve a januárban szerződtetett Martin O'Neill munkájával, mivel a 73 éves szakember 16 tétmérkőzésen csupán 11 alkalommal aratott győzelmet. Állítólag nincs sok esély arra, hogy megtartsák, így jöhetett a számításba Robbie Keane, aki kiváló munkát végez a Ferencváros kispadján. Az említett oldal információi szerint az ír szakember az esélyes, azonban Craig Bellamy is ott van a jelöltek között, akit Keane továbbfejlesztett verziójának gondolják.

Robbie Keane is apparently the frontrunner to become the Celtic boss in the summer



He’s done brilliant work at Ferencvaros



🇮🇪👀 pic.twitter.com/ctyFVxIcN9 — IrishPropaganda🇮🇪⚽️ (@IrishPropaganda) March 13, 2026

De a külföldi sajtó nemcsak a Celtic, hanem a Tottenham kispadját is már többször összekötötte a ferencvárosi trénerrel, aki már több interjúban is kiemelte, hogy pletykákkal nem kíván foglalkozni. Ezúttal Wayne Rooney, a Manchester United legendás csatára beszélt a kialakult helyzetről, s fontos tanácsot adott kollégájának.

Azt hiszem, hogy ki fognak esni. Ezért azt mondom, hogy ha én lennék most Robbie Keane helyében, akkor nem mennék a Tottenhamhez. Ha Robbie Keane lennék, semmiképp nem hagynám ott a munkámat a Tottenham kedvéért

– fogalmazott Rooney a The Overlap című podcastben.

„Ha olyan edző lennék, mint Tim Sherwood, aki jelenleg éppen munka nélkül van, akkor belemennék. Azonban Robbie Keane helyében eszem ágában sem lenne otthagyni egy állást a Tottenhamért” – tette hozzá Rooney.