Mint arról korábban beszámoltunk, a Real Madrid és a brazil válogatott szélsője elülső keresztszalag-szakadást szenvedett jobb térdében. Rodrygo legalább 6-8 hónap múlva térhet vissza a pályára, most közösségi oldalán, érzelmes üzenetet küldött a szurkolóknak.

Rodrygo elszánt vagy panaszkodik?

Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Rodrygo elszánt vagy panaszkodik?

A Real Madrid március 2-án szenvedett sokkoló, 0-1-es vereséget hazai pályán a Getafe ellen. A szélső csereként szállt be és végig a pályán volt, miután a 68. percben megsérült a térde.

„Az egyik legrosszabb nap az életemben, mindig is féltem ettől a sérüléstől. Talán az élet egy kicsit kegyetlen velem mostanában” - írta a brazil sztár az Instagram-oldalán.

Nem tudom, megérdemeltem-e ezt, de mit panaszkodhatnék? Már annyi csodálatos dolgot éltem át, amit szintén nem érdemeltem meg. Ez most egy nagy akadály, ami megakadályoz abban, hogy azt csináljam, amit a legjobban szeretek. Kihagyom a szezon hátralevő részét, és nem képviselhetem hazámat a világbajnokságon, ami egy álom, amiről mindenki tudja, mennyit jelent nekem.”

„Annyi maradt nekem, hogy kitartsak és erős maradjak, mint mindig. Ez nem újdonság” - tette hozzá, majd megköszönte a támogatást, és megígérte, sérülése nem fogja megtörni.

Brazília június 13-án játssza első meccsét a vb-n Marokkó ellen a MetLife Stadionban, New Jersey-ben. A Real Madrid jelenleg négypontos hátrányban van a listavezető Barcelona ellen a La Ligában, és ebben a hónapban még a Manchester City elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntőkre is sor kerül.

További cikkek